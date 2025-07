A közelben lévő fodrászhoz ment, majd mintha a föld nyelte volna el - három napja keresi családja kétségbeesetten Margit nénit

Már harmadik napja keresi családja Steiner Ferencnét, vagy ahogy ismerősei szólítják, Margitot. A 83 éves asszony hétfő délelőtt fodrászhoz ment Nagykanizsán, azonban a hazafelé vezető úton eltévedt. Telefonon kerestük unokáját, Pappné Fecske Bettinát, aki a Metropolnak elmondta, hogy előző nap voltak nála látogatóban, de akkor még minden rendben volt nagymamájával. A család és a rendőrség is nagy erőkkel keresi az eltűnt idős hölgyet, aki immár két éjszakát töltött otthonától távol – egyelőre senki nem tudja, hogy hol.

Több napja keresi családja kétségbeesetten az eltűnt idős hölgyet, Margit nénit

Fotó: Metropol/Olvasói fotó

Bettina elmondta nekünk, hogy nagymamája korábban soha nem tűnt el. 10 éve élt már a nagykanizsai lakásában, fodrászhoz gyakran járt, jól ismerte a környéket és az útvonalat. Most azonban vélhetően a nagy meleg hatására megzavarodott, eltévedt és valahogyan a város szélére sodródott. Az idős hölgy jelezte is egy üzletben, hogy eltévedt és nem tudja merre van az otthona. A vásárlók szerencsére felmérték a helyzet komolyságát és azonnal mentőt hívtak hozzá. A mentősök elszállították a helyi kórházba, ahol unokája információi szerint Margitot ellátták, infúziót is kapott, mert valószínűleg valamennyire ki lehetett száradva a nagy melegben. A kórházból 14:30-kor haza engedték, a családját viszont nem értesítették róla.

Az eltűnt idős hölgy már harmadik napja nem tért haza

Margit eltűnése másnapján szobafestő ment az idős nő lakásához, ő vette észre, hogy a lakás ajtaja nyitva van, a mobiltelefon az asztalon hever, illetve ott van Margit rendelt ebédje is érintetlenül.

Az idős nő tehát azután sem járt az otthonában, hogy a kórházból kiengedték.

"Mi pont előtte való nap voltunk nála és akkor úgy vettük észre, hogy teljesen tiszta volt, képben volt, nyilván egy 83 éves öreg nénihez képest, de jó egészségnek örvendett" – nyilatkozta lapunknak Bettina.

A család a rendőrséggel együtt azóta szüntelenül keresi. Elmentek azokra a helyekre, ahol régen lakott, hátha egy korábbi lakása felé vette az irányt. Keresték a temető környékén, a boltok környékén, ahova vásárolni szokott járni, illetve a templomnál is, de sajnos sehol sem bukkantak a nyomára. A család kapott egy információt, hogy szerda este láttak egy sötét ruhás idős hölgyet Nagykanizsa főterén, de végül ez a nyom sem vezetett eredményre.