Döbbenetes hír érkezett: meghalt az egykori szépségkirálynő

Tragikus körülmények között életét vesztette az egykori Miss Univerzum versenyzője, Kseniya Alexandrova. Az orosz szépségkirálynő augusztus 12-én, pár hónappal az esküvője után hunyt el egy borzalmas baleset következtében.

Egy szarvas okozta a szépségkirálynő halálát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A szépségkirálynő még júliusban autózott férjével az orosz Tver Oblast térségben, amikor bekövetkezett a baleset. A pár békésen tartott hazafelé, amikor egy jávorszarvas a mozgó jármű elé ugrott. A hatalmas állat teste betörte a szélvédőt és súlyosan megsebesítette a házaspárt.

A férj elmondása szerint az ütközés után mindent vér borított, a szerelme pedig eszméletlenül ült a kocsiban. Több autós is megállt segíteni, a mentők is gyorsan megérkeztek, a nőt kritikus állapotban szállították kórházba.

Kseniya Alexandrova és férje alig négy hónapja voltak házasok, mielőtt bekövetkezett a borzalmas baleset. Az orosz szépség sikeres modell volt, tanulmányait nemrég fejezte be, pszichológusdiplomát szerzett.

A modellügynöksége szívszorító búcsút vett a Kseniyatól.

Fájó szívvel értesítjük kollégáinkat és barátainkat, hogy Kseniya Alexandrova elhunyt. Kseniya ragyogó és tehetséges nő volt. Tudta, hogyan inspiráljon, támogasson mindenkit maga körül. Számunkra ő mindig a szépség, az erő és a kedvesség jelképe marad.

A pár boldog életének egy pár másodperc alatt vége szakadt. Míg a férj túlélte a balesetet, a szépségkirálynő súlyos agyi sérüléseket szenvedett, és hetekkel az ütközés után a kórházban elhunyt – írja a People.