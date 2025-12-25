Nagy a baj: szenteste tűnt el az idős férfi, orvosi segítségre lehet szüksége
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 66 éves B. Antal törökszentmiklósi lakost.
A férfi december 24-én este gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. Orvosi ellátásra szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik. B. Antal 180 cm magas, vékony testalkatú, ősz hajú, kék szemű. Eltűnésekor fekete kabátot, kék farmernadrágot, fekete cipőt és baseball sapkát viselt.
Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A rendőrség azt kéri, hogy, aki B. Antalt tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
