Nagy a baj: szenteste tűnt el az idős férfi, orvosi segítségre lehet szüksége

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 66 éves B. Antal törökszentmiklósi lakost.

A férfi december 24-én este gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. Orvosi ellátásra szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik. B. Antal 180 cm magas, vékony testalkatú, ősz hajú, kék szemű. Eltűnésekor fekete kabátot, kék farmernadrágot, fekete cipőt és baseball sapkát viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.