RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj: szenteste tűnt el az idős férfi, orvosi segítségre lehet szüksége

A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 13:15
eltűnt Eltűnt Személyek Keresés körözés szenteste rendőrség keresés

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 66 éves B. Antal törökszentmiklósi lakost.

Pesterzsébet Álrendőrök miatt nyomoz a rendőrség Budapesten
A rendőrség jelenleg is keresi a férfit Fotó: Gé / Illusztráció

A férfi december 24-én este gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. Orvosi ellátásra szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik. B. Antal 180 cm magas, vékony testalkatú, ősz hajú, kék szemű. Eltűnésekor fekete kabátot, kék farmernadrágot, fekete cipőt és baseball sapkát viselt.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség azt kéri, hogy, aki B. Antalt tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu