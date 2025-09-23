RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj: nyom nélkül eltűnt egy nő Kelenföldön, orvosi segítségre lehet szüksége

Nagy erőkkel keresik Szonját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 09:04
eltűnt rendőrség keresés

A Bors írja, hogy Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó P. Szonja ügyében. Szeptember 22-én, hajnalban indult a Kelenföld vasút- és autóbusz-állomásra, azóta ismeretlen helyen tartózkodik a 31 éves nő, aki orvosi segítségre szorulhat.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Illusztráció / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Az eltűnt személy 170 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, Kleopátra-fazonú haja van, illetve zöld a szeme. A megosztott információk szerint eltűnésekor fehér, gombos blúzt, fekete vászonnadrágot, fekete szandált és egy fehér vászontáskát viselt.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az eltűnt személyről – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

Az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban további információkat is megosztottak:

Autista, Asperger-szindrómás. Sajnos az utóbbi időben nagyon labilissá vált, ezért orvosi javaslatra egy három hónapos terápiás kezelést kellett volna megkezdenie szeptember 22-én.  Győrből utaztak Budapestre, mikor Kelenföld vasútállomásnál eltűnt, azóta nem ad életjelet magáról. A telefonja lemerült, iratok, pénz nincs nála.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki P. Szonja tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

