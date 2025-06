Kelenföldre repült egy Angry Birds: őrület, amit ott művelt – Videó

Azt hiszed már mindent láttál Budapesten és már semmi nem lep meg? Akkor lehet tévedtél, mert Kelenföld új színfoltja lépett peronra. Ő Kelenföld fantomja, csak kicsit másként... A fickó egy népszerű telefonos játék, az Angry Birds (Mérges Madarak) karaktereit utánozta. Meglepően ügyesen!

A kelenföldi utas úgy utánozta az Angry Birds-öt, hogy szem nem marad szárazon... / Képünk illusztráció: Kallus György

Hősök után Angry Birds

A fővárosnak ezer arca van. Nappal, este vagy hajnal van, az mindegy, hiszen megbotránkoztató és humoros figurákból is akad egynéhány. A pesti folklór része, hogy időnként „érdekes” alakokba botlunk bele. Tavaly, 2024 februárjában egy varjúember táncolt a Nyugatinál, szó szerint madártollakat növesztett. Idén pedig szuperhősöknek képzelték magukat néhányan és a villamosokat pécézték ki maguknak szuperképességük fitogtatására.

Február végén egy perc alatt sztár lett a neten az a férfi, aki egyik este Hulk erejét szívta magába és puszta kézzel, egymaga próbálta eltolni a 4-6-os villamost a Nyugatinál. Csak néhány nap kellett hozzá, hogy a zavarodottnak tűnő alak láttán más is fel merje vállalni – ő is szuperhősnek képzeli magát. Nyávogó Pókember jelent meg a 37-es villamoson, a járaton csimpaszkodott, dalolt, sőt, még nyávogott is.

Négy hónapot kellett csak várni, hogy újabb kitalált karakter jelenjen meg népes világvárosunkban. Ha hozzászoktál a pesti, önjelölt Marvel-hőseinkhez, akkor ezen is jót derülsz: ezúttal a népszerű telefonos videójáték, az Angry Birds szelleme fűtött egy utast, olyannyira, hogy végül azt képzelte, ő is a Mérges Madarak egyike.

Lehet, hogy talán kissé túltolta az estét aznap, de úgy utánozta a népszerű madarak hangját, mint még senki! Pontosan milyen hangot? A videón ezt 00:24-től hallhatod:

„Eléggé furcsa volt”

Az Angry Birds-man június közepén este tűnt fel a Kelenföld vasútállomáson. Egy magát csak Anonymousnak nevező utas is épp aznap este várakozott az állomáson, és elcsípte a meglepő produkciót.

Csak a barátomnak videózgattam, miközben a Déli pályaudvar felé tartó vonatra vártam. Eléggé fura volt, meglepett, hogy ilyenek vannak itt. Picit rémisztő volt.

– árulta el a Metropolnak a férfi.