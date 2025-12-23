Orbán Viktor: minden kívánság így teljesüljön!

Ki ne emlékezne ara a fiúra, aki a szegedi Háborúellenes Gyűlésen a Pick Arénába érkező Orbán Viktortól aláírást kért, a miniszterelnök pedig megígérte, hogy visszafele dedikálja a zászlóját. A kormányfő azonban később szem elől tévesztette a srácot, akinek ígéretet tett.

Fotó: NurPhoto via AFP

Itt a videó, melyben látható és hallható a kérés, valamint a kormányfő ígérete:

Orbán Viktor nem hagyta annyiban a dolgot, és a fiú felkutatásához a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért és kapott segítséget. Az aláírás és az újbóli találkozás pedig szenteste előtt egy nappal, december 23-án megvalósult – derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.

Minden kívánság így teljesüljön!

– írta Orbán Viktor az alábbi képhez: