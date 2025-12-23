- „Hú, az nagyon vad volt” – lagziba hívták Orbán Viktort
Orbán Viktor: minden kívánság így teljesüljön!
Már szenteste előtt teljesült a kívánság.
Ki ne emlékezne ara a fiúra, aki a szegedi Háborúellenes Gyűlésen a Pick Arénába érkező Orbán Viktortól aláírást kért, a miniszterelnök pedig megígérte, hogy visszafele dedikálja a zászlóját. A kormányfő azonban később szem elől tévesztette a srácot, akinek ígéretet tett.
Itt a videó, melyben látható és hallható a kérés, valamint a kormányfő ígérete:
Orbán Viktor nem hagyta annyiban a dolgot, és a fiú felkutatásához a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért és kapott segítséget. Az aláírás és az újbóli találkozás pedig szenteste előtt egy nappal, december 23-án megvalósult – derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.
Minden kívánság így teljesüljön!
– írta Orbán Viktor az alábbi képhez:
