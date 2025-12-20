Íme, ezek voltak a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai - Galéria

Szombaton Szegedre érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt. Valamint az országot futótűzként letaroló hír, miszerint Magyar Péter bíróság elé ráncigálta a Borsot, egy olyan különszám miatt, amiben pro és contra érvekkel mutatták be a Tisza-adócsomagot.

Háborúellenes Gyűlés, tapsviharral fogadta a tömeg Orbán Viktort / Fotó: mw

December 20-án, szombaton szegeden az utolsó és egyben legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen az ország egy emberként állt a Bors mögé. Rákay Philipnek köszönhetően panelbeszélgetést is meghallgathattunk többek között Kiss-Rigó László püspökkel. De Áder János is komoly szavakkal fordult az ország felé.

Az esemény fénypontja, ahogy az lenni szokott Orbán Viktor megérkezése volt. A hatalmas tömeg üdvrivalgással, ovációval és tapsviharral fogadta a magyar kormányfőt. Lázár János a Lázárinfót a magyar kormányfővel együtt tarthatta meg.

Íme a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai.