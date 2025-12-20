RETRO RÁDIÓ

Íme, ezek voltak a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai - Galéria

December 20-án, szombaton szegeden tartották meg az utolsó és egyben legnagyobb Háborúellenes Gyűlést. Háborúellenes Gyűlés képekben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 14:43
szeged magyarország Háborúellenes Gyűlés orbán viktor

Szombaton Szegedre érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás állt.  Valamint az országot futótűzként letaroló hír, miszerint Magyar Péter bíróság elé ráncigálta a Borsot, egy olyan különszám miatt, amiben pro és contra érvekkel mutatták be a Tisza-adócsomagot.

Háborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés, tapsviharral fogadta a tömeg Orbán Viktort / Fotó: mw

December 20-án, szombaton szegeden az utolsó és egyben legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen az ország egy emberként állt a Bors mögé. Rákay Philipnek köszönhetően panelbeszélgetést is meghallgathattunk többek között Kiss-Rigó László püspökkel. De Áder János is komoly szavakkal fordult az ország felé.

Az esemény fénypontja, ahogy az lenni szokott Orbán Viktor megérkezése volt. A hatalmas tömeg üdvrivalgással, ovációval és tapsviharral fogadta a magyar kormányfőt. Lázár János a Lázárinfót a magyar kormányfővel együtt tarthatta meg. 

Íme a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai.

Íme, ezek voltak a szegedi Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatai ...

fotóma, 15:04
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu