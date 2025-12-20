RETRO RÁDIÓ

Itt a betiltott Bors! Közzétették a Tisza-adócsomagot ismertető különszámot!

Olvassa el, küldje tovább, ossza meg ismerőseivel! Itt a betiltott Bors!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 07:40
A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks ezzel is tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított sajtószabadság durva megsértése ellen. 

A Bors kiáll a sajtószabadság mellett / Fotó: MW

Magyar Péter  újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.

De nem hagyják! Úgy döntöttek, hogy a nyomtatott formán túl,  a Borsonline is közzéteszik a Tisza-adókról szóló különszámot. Olvassa el, küldje tovább, ossza meg ismerőseivel! Beszéljük meg, vitatkozzunk! Éljen a sajtószabadság!

A Borsonline-on teljes terjedelmében el olvashatjátok a különszámot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
