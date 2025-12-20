„Újévkor is mosolyogjon” – a beteg Bencéért versenyeznek a ralisok szilveszterkor

Az idei Szilveszter Race több lesz egyszerű évbúcsúztató autósport-eseménynél. A motorok hangja, az égett gumi illata és az adrenalin mellett egy 19 éves fiatal, Balogh Bence története kerül a középpontba. Úgy tűnik a ralisoknál az idei új év a szenvedélyről és az összefogás erejéről szól majd.

Bence nem tud versenyezni, de a Szilveszter Race motorjai most érte dübörögnek – a RallyTaxi élmény bevételét teljes egészében az életminőségének javítására fordítják. (Forrás: olvasói)

A Szilveszter Race idén Bencéért dübörög

Bence születése óta súlyos, gyógyíthatatlan izombetegséggel él. A család számára azonban a valódi sokk 2023-ban érkezett el, amikor egy rutinvizsgálat során kiderült: a fiatal fiú életveszélyes állapotban van, a gerince súlyosan deformálódott.

Egy alap kontrollvizsgálatra mentünk, és ott közölték velünk, hogy Bence konkrétan életveszélyben van. 2024 januárjában sürgősséggel meg is műtötték Debrecenben. Akkor 32 csavar került a gerincébe, a hármas csigolyától egészen a medencéig

– idézi fel az édesanya, Majnár Beáta.

A műtét életmentő volt, de végleges megoldást jelentett: a csavarok örökre Bence gerincében maradnak. Újabb operációra már nincs lehetőség, gyógyulásra sincs esély. A nehézségek ellenére Bence szenvedélye változatlan maradt: az autósport, különösen a rali, mindig is a mindene volt.

Mindig érdekelte a rali, az autók, a versenyek. Most, hogy az állapota miatt főként fekvőbeteg, a PlayStation és az autós játékok jelentik számára a kikapcsolódást. Vettünk neki egy gamer széket is, ez motiválja, hogy ne csak feküdjön. A zenehallgatás mellett ez az, ami örömet ad neki a négy fal között

– teszi hozzá a súlyosan sérült Bence édesanyja.

Bence jelenleg önállóan nem tud felülni, mozgása erősen korlátozott, a család pedig a hétköznapokban szinte alig tudja kimozdítani otthonról. Mégis: a rali iránti rajongása erőt ad neki a mindennapokhoz.

Összefogás a Szilveszter Race-en

Ezt a szenvedélyt és küzdelmet ismerte fel a BS Autósport, akik különleges kezdeményezéssel álltak Bence és családja mellé. December 30-án, 18 órától, a nyíregyházi Szilveszter Race versenyen RALLYTaxi járatok indulnak, amelyek bevételét teljes egészében Bence támogatására ajánlják fel!

A helyszín: Nyíregyháza, Tokaji út – Autópiac területe Garden Master Kupáért zajló Szilveszter Race

Bencének már nincs kezelése, meggyógyulni nem fog. Azért küzdünk, hogy legalább az életminőségén javíthassunk

- mondja őszintén Beáta.