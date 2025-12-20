RETRO RÁDIÓ

„Újévkor is mosolyogjon” – a beteg Bencéért versenyeznek a ralisok szilveszterkor

A Szilveszter Race idén Bencéért dübörög: a súlyosan beteg fiút a rali közössége támogatja. A RallyTaxi járatok bevételét teljes egészében Bence életminőségének javítására fordítják. Mutatjuk az idei Szilveszter Race részleteit!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 08:30
tereprali verseny szívszorító üzenet szívszorító történet beteg gyerek

Az idei Szilveszter Race több lesz egyszerű évbúcsúztató autósport-eseménynél. A motorok hangja, az égett gumi illata és az adrenalin mellett egy 19 éves fiatal, Balogh Bence története kerül a középpontba. Úgy tűnik a ralisoknál az idei új év a szenvedélyről és az összefogás erejéről szól majd.

Szilveszter Race
Bence nem tud versenyezni, de a Szilveszter Race motorjai most érte dübörögnek – a RallyTaxi élmény bevételét teljes egészében az életminőségének javítására fordítják. (Forrás: olvasói)

A Szilveszter Race idén Bencéért dübörög

Bence születése óta súlyos, gyógyíthatatlan izombetegséggel él. A család számára azonban a valódi sokk 2023-ban érkezett el, amikor egy rutinvizsgálat során kiderült: a fiatal fiú életveszélyes állapotban van, a gerince súlyosan deformálódott.

Egy alap kontrollvizsgálatra mentünk, és ott közölték velünk, hogy Bence konkrétan életveszélyben van. 2024 januárjában sürgősséggel meg is műtötték Debrecenben. Akkor 32 csavar került a gerincébe, a hármas csigolyától egészen a medencéig

– idézi fel az édesanya, Majnár Beáta

A műtét életmentő volt, de végleges megoldást jelentett: a csavarok örökre Bence gerincében maradnak. Újabb operációra már nincs lehetőség, gyógyulásra sincs esély. A nehézségek ellenére Bence szenvedélye változatlan maradt: az autósport, különösen a rali, mindig is a mindene volt.

Mindig érdekelte a rali, az autók, a versenyek. Most, hogy az állapota miatt főként fekvőbeteg, a PlayStation és az autós játékok jelentik számára a kikapcsolódást. Vettünk neki egy gamer széket is, ez motiválja, hogy ne csak feküdjön. A zenehallgatás mellett ez az, ami örömet ad neki a négy fal között

– teszi hozzá a súlyosan sérült Bence édesanyja.

Bence jelenleg önállóan nem tud felülni, mozgása erősen korlátozott, a család pedig a hétköznapokban szinte alig tudja kimozdítani otthonról. Mégis: a rali iránti rajongása erőt ad neki a mindennapokhoz.

Összefogás a Szilveszter Race-en

Ezt a szenvedélyt és küzdelmet ismerte fel a BS Autósport, akik különleges kezdeményezéssel álltak Bence és családja mellé. December 30-án, 18 órától, a nyíregyházi Szilveszter Race versenyen RALLYTaxi járatok indulnak, amelyek bevételét teljes egészében Bence támogatására ajánlják fel!

A helyszín:

Nyíregyháza, Tokaji út – Autópiac területe

Garden Master Kupáért zajló Szilveszter Race

Bencének már nincs kezelése, meggyógyulni nem fog. Azért küzdünk, hogy legalább az életminőségén javíthassunk

- mondja őszintén Beáta.

A RALLYTaxi élmény nemcsak felejthetetlen autózást kínál, hanem valódi segítséget is jelent. A befolyt összeget többek között:

  • Egy háromkerekű, elektromos jármű megvásárlására fordítanák,
  • Rendszeres, otthoni gyógymasszőr biztosítására, aki kimaszírozná Bence merev izomzatát
  • valamint a mindennapi életet megkönnyítő eszközökre.

Egy elektromos kerekesszékkel végre ki tudnánk vinni a szabadba, közelebb kerülhetne a külvilághoz. Ez most a legnagyobb álmunk

– zárja gondolatait Beáta, aki már nagyon várja a szilveszteri rali futamot ahol újra láthatja a súlyosan sérült kisfiát mosolyogni.

A RALLYTaxi pilóták már készen állnak, a cél közös: élményt adni, és közben segíteni. A Szilveszter Race idén nemcsak az év lezárásáról szól, hanem arról is, hogy az autósport közössége megmutassa: összefogással valódi változást lehet elérni. A szervezők minden résztvevőnek eredményes versenyzést, kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánnak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu