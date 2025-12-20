„Újévkor is mosolyogjon” – a beteg Bencéért versenyeznek a ralisok szilveszterkor
A Szilveszter Race idén Bencéért dübörög: a súlyosan beteg fiút a rali közössége támogatja. A RallyTaxi járatok bevételét teljes egészében Bence életminőségének javítására fordítják. Mutatjuk az idei Szilveszter Race részleteit!
Az idei Szilveszter Race több lesz egyszerű évbúcsúztató autósport-eseménynél. A motorok hangja, az égett gumi illata és az adrenalin mellett egy 19 éves fiatal, Balogh Bence története kerül a középpontba. Úgy tűnik a ralisoknál az idei új év a szenvedélyről és az összefogás erejéről szól majd.
Bence születése óta súlyos, gyógyíthatatlan izombetegséggel él. A család számára azonban a valódi sokk 2023-ban érkezett el, amikor egy rutinvizsgálat során kiderült: a fiatal fiú életveszélyes állapotban van, a gerince súlyosan deformálódott.
Egy alap kontrollvizsgálatra mentünk, és ott közölték velünk, hogy Bence konkrétan életveszélyben van. 2024 januárjában sürgősséggel meg is műtötték Debrecenben. Akkor 32 csavar került a gerincébe, a hármas csigolyától egészen a medencéig
– idézi fel az édesanya, Majnár Beáta.
A műtét életmentő volt, de végleges megoldást jelentett: a csavarok örökre Bence gerincében maradnak. Újabb operációra már nincs lehetőség, gyógyulásra sincs esély. A nehézségek ellenére Bence szenvedélye változatlan maradt: az autósport, különösen a rali, mindig is a mindene volt.
Mindig érdekelte a rali, az autók, a versenyek. Most, hogy az állapota miatt főként fekvőbeteg, a PlayStation és az autós játékok jelentik számára a kikapcsolódást. Vettünk neki egy gamer széket is, ez motiválja, hogy ne csak feküdjön. A zenehallgatás mellett ez az, ami örömet ad neki a négy fal között
– teszi hozzá a súlyosan sérült Bence édesanyja.
Bence jelenleg önállóan nem tud felülni, mozgása erősen korlátozott, a család pedig a hétköznapokban szinte alig tudja kimozdítani otthonról. Mégis: a rali iránti rajongása erőt ad neki a mindennapokhoz.
Összefogás a Szilveszter Race-en
Ezt a szenvedélyt és küzdelmet ismerte fel a BS Autósport, akik különleges kezdeményezéssel álltak Bence és családja mellé. December 30-án, 18 órától, a nyíregyházi Szilveszter Race versenyen RALLYTaxi járatok indulnak, amelyek bevételét teljes egészében Bence támogatására ajánlják fel!
A helyszín:
Nyíregyháza, Tokaji út – Autópiac területe
Garden Master Kupáért zajló Szilveszter Race
Bencének már nincs kezelése, meggyógyulni nem fog. Azért küzdünk, hogy legalább az életminőségén javíthassunk
- mondja őszintén Beáta.
A RALLYTaxi élmény nemcsak felejthetetlen autózást kínál, hanem valódi segítséget is jelent. A befolyt összeget többek között:
- Egy háromkerekű, elektromos jármű megvásárlására fordítanák,
- Rendszeres, otthoni gyógymasszőr biztosítására, aki kimaszírozná Bence merev izomzatát
- valamint a mindennapi életet megkönnyítő eszközökre.
Egy elektromos kerekesszékkel végre ki tudnánk vinni a szabadba, közelebb kerülhetne a külvilághoz. Ez most a legnagyobb álmunk
– zárja gondolatait Beáta, aki már nagyon várja a szilveszteri rali futamot ahol újra láthatja a súlyosan sérült kisfiát mosolyogni.
A RALLYTaxi pilóták már készen állnak, a cél közös: élményt adni, és közben segíteni. A Szilveszter Race idén nemcsak az év lezárásáról szól, hanem arról is, hogy az autósport közössége megmutassa: összefogással valódi változást lehet elérni. A szervezők minden résztvevőnek eredményes versenyzést, kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánnak!
