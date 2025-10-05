32 csavarral él a testében, nem tud beszélni és járni - Bencét egyetlen szenvedélye mégis boldoggá teszi

Bence súlyos idegrendszeri sérüléssel él, nem tud beszélni vagy járni. A gerincét 32 csavar tartja, koponyájában pedig meszesedés van, nincs mérhető IQ-ja. Nem jár iskolába, számára nincsenek barátok vagy ünnepek, csak a négy fal és a mindennapok monotonitása. Az egyetlen öröm számára a rali, ha összejön az útiköltség, részt vehet a versenyeken. Ott, a ralipályán él igazán, ott mosolyog, és ott látja szüleivel a boldogság fényét.
A 19 éves, súlyosan sérült fiatal fiú mindennapjait az izomsorvadás, a látásproblémák és értelmi sérülés nehezíti, édesanyjával együtt küzd azért, hogy megélje a boldogságot. És bár a világ számára ő egy mozgásában korlátozott, szellemileg sérült fiatal, a ralis hétvégéken ő maga a lelkesedés és a kitartás megtestesítője.
Bence szinte minden ralieseményen ott van, mosolyogva, lelkesen, rajongással figyeli a versenyzőket, mivel édesanyja, Beáta minden követ megmozgat, hogy anyagilag támogatni tudja ezeket az utakat. Adománygyűjtő dobozzal járja végig a raliversenyeket, hogy a következő hétvégén is meg tudják tenni újra azt az utat, ami az ő igazi boldogságuk.
Egy kicsit kínos volt, mintha koldusok lennénk, Bence az oldalamon az adomány gyűjtő dobozzal, de az emberek kedvesek voltak, adakoztak, és segítenek elérni a célt, hogy újra eljöjjünk ezekre az eseményekre. Neki ez jelenti az életet. Ha mondjuk neki, hogy lesz rali, képes 0-24-ben nem enni, mert annyira várja. Olyan öröme van ott, amit máshol nem érez. Olyan lelkes, hogy teljesen magával ragadja a hangulat. Ott, abban a közegben olyan boldog, amilyen sehol máshol.
- meséli Majnár Beáta a kisfia lelkesedéséről.
A közösség befogadta őket: „valódi szeretettel és nyitottsággal fogadnak minket” – meséli Beáta. A rali világa Bencének nem pusztán hobbi. Ez az egyetlen alkalom, amikor ki tudnak mozdulni a négy fal közül, amikor kiszakadhatnak a monoton hétköznapokból. Az életük egyetlen mederben csordogál. Reggel felkelnek, reggeli, gyógyszer, tisztába tétel, majd videók, PS-játék, mosás, masszázs.
Ugyanaz minden nap. Bencének minden napja egyforma. Nálunk nincsenek ünnepek. Nem bírja a karácsonyfa színeit, nem díszítünk. A szilveszter, a hétvégék, a nyár és a tél ugyanaz: bent a négy fal között, fekszik. Mindent megunt már. Nem tudok neki újat mutatni. A PS kormánykerék már nem elég. Ő élni akar szerintem, kint, a világban, nem csak bent a szobában. Ekkor látom a boldogságot a szemében.
- teszi hozzá Beáta.
A cél most egy háromkerekű elektromos jármű, amely segítene abban, hogy Bence újra átélhesse a szabadság élményét. Legalább egy kicsit.
Ha lenne egy ilyen járműve, akkor kormányozhatna, szabadabban mozoghatna, érezné, hogy van választása. Mintha ő is versenyezne. Volt, aki segített elvinni Tiszaújvárosba, egy vizsgálatra minket. Azonban azt mondták, fekvőként nem kaphatja meg TB-re a kismotort. Akkor megint ott álltunk, hogy nincs más, csak a gyűjtés.
- meséli Beáta, aki otthon ápolja Bencét minden nap, így nem tud dolgozni.
A használt motor ára 350 ezer forint – ebből jelenleg 120 ezer forint van meg Beátának. A gyűjtés már több helyszínen elindult: Hajdúhadházon 80 ezer forint gyűlt össze, Kunmadarason 87 ezer. Ez fedezi az utazási költségeket, de az álomhoz – a motorhoz – még 230 ezer forint hiányzik.
Néha Bence ebben a helyzetben, a bezártságban nagyon elkeseredik. Üti a falat, ordít, kidülled a szeme. Az orvos szerint az agyában meszesedés van. Lehet, hogy nagyon fáj neki valami, csak nem tudja elmondani. Azonban, ha száz gyerekem lenne, akkor sem mondanék le róla. Ilyenkor mindannyian köré állunk. Azt mondják, az ilyen helyzetek szétrombolják a családokat, mi egyelőre még álljuk a sarat. Nagyon sok szülő ebbe beleroppan. Mi még bírjuk. De néha tényleg nagyon nehéz.
Bence nem tud iskolába járni, nem jár közösségbe – mert nem bírja az ottani közeget. Az egyetlen közeg, amit elfogad, ahol valóban otthon érzi magát: az otthona és a rali.
Ha mondhatna valamit, szerintem csak ennyit mondana: Menjünk ki a házból. Vigyetek el bárhová, csak ne legyünk bezárva
Bencének ez a háromkerekű jármű nem luxus. Nem kényelem. Számára ez az egyetlen eszköz, ami kitörést adhat az elszigeteltségből. Egy kapaszkodó. Egy remény. Egy újabb mosoly. És valóban: amikor Bence ott van a versenyeken, egy másik világba csöppen. „Ott helyben kell Bencének a ralit megélnie, találkozni, élni, nevetni. Ez az, amit semmi nem tud pótolni” – zárja gondolatait Beáta.
