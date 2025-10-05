32 csavarral él a testében, nem tud beszélni és járni - Bencét egyetlen szenvedélye mégis boldoggá teszi

A 19 éves, súlyosan sérült fiatal fiú mindennapjait az izomsorvadás, a látásproblémák és értelmi sérülés nehezíti, édesanyjával együtt küzd azért, hogy megélje a boldogságot. És bár a világ számára ő egy mozgásában korlátozott, szellemileg sérült fiatal, a ralis hétvégéken ő maga a lelkesedés és a kitartás megtestesítője.

Bence mindennapjait a négy fal között tölti, az egyetlen kiút a közös program, a rali (Fotó: olvasói)

"Ha tudna beszélni, azt mondaná, hogy fáj neki"

Bence szinte minden ralieseményen ott van, mosolyogva, lelkesen, rajongással figyeli a versenyzőket, mivel édesanyja, Beáta minden követ megmozgat, hogy anyagilag támogatni tudja ezeket az utakat. Adománygyűjtő dobozzal járja végig a raliversenyeket, hogy a következő hétvégén is meg tudják tenni újra azt az utat, ami az ő igazi boldogságuk.

Egy kicsit kínos volt, mintha koldusok lennénk, Bence az oldalamon az adomány gyűjtő dobozzal, de az emberek kedvesek voltak, adakoztak, és segítenek elérni a célt, hogy újra eljöjjünk ezekre az eseményekre. Neki ez jelenti az életet. Ha mondjuk neki, hogy lesz rali, képes 0-24-ben nem enni, mert annyira várja. Olyan öröme van ott, amit máshol nem érez. Olyan lelkes, hogy teljesen magával ragadja a hangulat. Ott, abban a közegben olyan boldog, amilyen sehol máshol.

- meséli Majnár Beáta a kisfia lelkesedéséről.

A közösség befogadta őket: „valódi szeretettel és nyitottsággal fogadnak minket” – meséli Beáta. A rali világa Bencének nem pusztán hobbi. Ez az egyetlen alkalom, amikor ki tudnak mozdulni a négy fal közül, amikor kiszakadhatnak a monoton hétköznapokból. Az életük egyetlen mederben csordogál. Reggel felkelnek, reggeli, gyógyszer, tisztába tétel, majd videók, PS-játék, mosás, masszázs.

Ugyanaz minden nap. Bencének minden napja egyforma. Nálunk nincsenek ünnepek. Nem bírja a karácsonyfa színeit, nem díszítünk. A szilveszter, a hétvégék, a nyár és a tél ugyanaz: bent a négy fal között, fekszik. Mindent megunt már. Nem tudok neki újat mutatni. A PS kormánykerék már nem elég. Ő élni akar szerintem, kint, a világban, nem csak bent a szobában. Ekkor látom a boldogságot a szemében.

- teszi hozzá Beáta.