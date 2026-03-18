„Nem hagyhattam őket meghalni!” - Drámai mentőakcióba kezdett Gelencsér Timi, az egész internet érte rajong

Gelencsér Timi jelenleg a Dominikai Köztársaságban tartózkodik, ahol az Exatlon háziasszonyaként vezeti a küzdelmeket, ám a feszített munkatempó sem tudja elnyomni benne az állatok iránti rajongását. A Bors szúrta ki, hogy az egykori szépségkirálynő egy drámai, éjszakai mentőakcióba kezdett, miután a forgatási helyszín felé autózva meglátott egy kóbor kutyát.

Gelencsér Timi a dominikai forgatás mellett is szakított időt a bajba jutott állatokra

„Szívem szakad meg” – Gelencsér Timi nem tudott elmenni a szenvedés mellett

Timi éppen a pályára tartott reggel negyed nyolckor, amikor egy kihalt útszakaszon feltűnt neki a sovány jószág. Bár a munka szólította, képtelen volt kiverni a fejéből a látványt. Amint tehette, visszasietett a szállására, de nem pihenni: csirkemellet pakolt egy pohárba, és újra autóba ült, hogy megkeresse az állatot.

Szívem szakad meg ezért a rengeteg kóbor kutyáért

– mondta elcsukló hangon a volán mögül bejelentkezve.

Az influenszer elárulta követőinek, hogy legszívesebben az összes dominikai kóbor kutyát hazavinné, hogy szeretetet és biztonságot adjon nekik. Most azonban be kellett érnie azzal, hogy legalább egynek könnyebbé teszi a napját.

Hajsza a sötétben

A keresés nem volt egyszerű, hiszen az eb a sötétben rejtőzködött, és láthatóan tartott az emberektől. A Bors cikke szerint Timi kitartása végül meghozta a gyümölcsét: hosszú csalogatás után sikerült a közelébe férkőznie a félénk négylábúnak.

Bár a kutya túl rémült volt ahhoz, hogy közvetlenül Timi kezéből egyen, a műsorvezető nem erőltette a dolgot. Letette a friss falatokat a földre, majd hátrébb vonult, hogy a kutyus végre nyugodtan és biztonságban jóllakhasson. Timi ezzel ismét bebizonyította: számára a hírnév és a csillogás mellett az elesettek segítése a legfontosabb – legyen szó emberről vagy állatról.

