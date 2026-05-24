Egy világ választja el őket! Kárpáti Rebeka újra magához akarja ölelni örökbefogadott kislányát

Kárpáti Rebeka 2019-ben fogadta örökbe Davinát, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban él borzasztó körülmények között. A színésznő az örökbefogadás óta támogatja a kislányt, hol pénzzel, hol a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel vagy éppen csomagokkal. Rebeka és a kislány már hosszú ideje nem találkoztak, a műsorvezető azonban bízik benne, hogy hamarosan újra együtt lehetnek.

Kárpáti Rebeka álma, hogy újra lássa Davinat

A Legénybúcsú színésznője 2019-ben egy humanitárius úton járt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol találkozott az afrikai kislánnyal, Davinával. A kislány döbbenetes körülmények között, egy összetákolt, ajtó nélküli házikóban élt családjával, és a betonon aludt egy kartondarabon. Kárpáti Rebeka ekkor döntötte el, hogy örökbefogadja a kislányt, és ha nem is a szószoros értelmében, hiszen a kis Davina még mindig szüleivel él, a színésznő pénzzel, a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel vagy éppen csomagokkal támogatja őt.

Davina ma már ötödikes, igazi nagylány, akiről folyamatosan kap friss híreket és fotókat. Ha tanulási nehézsége adódik, vagy új lehetőség merül fel, a színésznő azonnal egyeztet a helyi segítőkkel. Ugyan a szépségkirálynő már régóta nem találkozott személyesen a kislánnyal, nem mondott le róla, hogy újra magához szoríthassa őt:

Nagyon jó lenne újra meglátogatni. A közel jövőben szeretnék elutazni hozzá és újra magamhoz ölelni. A rengeteg munka miatt ez nehéz, de az elkövetkezendő években biztosan elmegyek hozzá.

– mesélte lapunknak a színésznő.

Visszavonul Kárpáti Rebeka?

A színésznő idei éve tele van izgalommal és nem várt eseményekkel. Márciusban Kárpáti Rebeka Balin ragadt a háborús vészhelyzet miatt, majd mikor végre hazaért, új otthonának felújítási munkálatai vártak rá. A rengeteg munka és teendő azonban már a múlté, a színésznő végre beköltözhetett otthonába.

Rengeteg utazásban volt részem idén, a Balin ragadás életem legédesebb kintragadása volt, azon túl persze, hogy társult hozzá egy kis félelem, de szerencsére nem éltem meg negatívan ezt az élményt, és sikerült biztonságban hazajutni

– emlékezett vissza a színésznő, majd így folytatta.