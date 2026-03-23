„Nagyon szerencsés vagyok, mert hazajutottam” – Kárpáti Rebeka az iráni háború miatt Balin ragadt

A színésznő pont Balin tartózkodott, amikor Irán megtámadta Dubajt. Kárpáti Rebeka megpróbáltatásai azonban csak ezután kezdődtek. Minden induló járatát először elhalasztották, végül törölték. Több mint 3 órán át várakozott a repülőtéren, mire végül sikerült jegyet foglalnia egy gépre. Megdöbbentő élményeiről a Borsnak mesélt.

Napokat töltött teljes bizonytalanságban Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka hatalmas nehézségek árán, 30 órás utazás után térhetett haza Magyarországra.

A háború miatt lemondták az utamat. Nagyon nehezen lehetett elérni az ügyfélszolgálatot, sehol nem tudtam kapcsolatba lépni velük. Amikor végre elértem őket, bontották a vonalat. Sokadik hívásra tudtam csak átfoglalni a jegyemet, egy héttel későbbre

– kezdte az Újratervezés műsorvezetője, de a nehézségek még csak ekkor kezdődtek.

„Folyamatosan néztem a légitársaság oldalát és a híreket, de nem volt arra utaló jel, hogy ezt a járatot is visszamondják. Teljesen nyugodtan mentem ki a repülőtérre, hogy végre hazamehetek, és ott szembesültem vele, hogy törölték a járatot” – mesélte.

A TV2 sztárja több mint három órát várakozott, mire sorra került.

Mire sorra kerültem és vázoltam a ügyintézőnek a problémát, aki talált egy optimális járatot, addigra nem maradt szabad jegy. Őrületes gyorsasággal és koncentrációval kellett ezt végigcsinálni, mert mindenki forródróton volt és lecsaptak a járatokra

– végül sikerült találnia egy járatot, amellyel hazajutott volna három nappal később. Ekkor egy kis megnyugvással visszatért a szállásra, ahol egy újabb problémával szembesült.

„Nagy nehezen összeraktunk egy útvonalat, majd azt mondták, nyugodtan menjek vissza a szállásra. Így is tettem, aztán kaptam egy e-mailt, hogy másfél óra múlva indul a gépem. A reptér egy órára volt, tehát fizikai képtelenség lett volna odaérni, meg hát eleve nem is ezt beszéltük meg” – ekkor ismét nem lehetett elérni az ügyintézőket, egyre nehezebb lett a procedúra.

Kárpáti Rebeka segíteni szeretne kint rekedt honfitársain

A Miss Universe Hungary győztese fontosnak érezte, hogy megossza történetét, remélve, hogy ezzel több kint rekedt magyar állampolgárnak is segítséget nyújthat.