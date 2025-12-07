Kárpáti Rebeka kaszkadőr nélkül is bevállalta az extrém jeleneteket

Kárpáti Rebeka a decemberben megjelenő „Legénybúcsú” című mozifilm elképesztő kulisszatitkaiba engedett betekintést. „A forgatás számomra hatalmas élmény volt, és egyben óriási falat is. Soha nem voltam még mozifilmben, pláne nem főszereplőként" – mesélte a Metropolnak. A színésznő elárulta, hogy a film során nem segítette a munkáját kaszkadőr, így minden „ninjás” jelenetet ő maga hajtott végre – még akkor is, amikor szó szerint rátapostak a hajára.

Kárpáti Rebeka szépségkirálynő lett 2013-ban (Fotó: TV2)

Kárpáti Rebeka főszerepe a kulisszák mögött

Két etapban vettük fel a filmet: decemberben a belső jeleneteket, fél évvel később májusban pedig a külső jeleneteket. Nagyon figyelni kellett, hogy a hajam, a súlyom és minden apró részlet ugyanaz maradjon, mert a nézőnek nem szabad észrevennie a változást

– mesélte lelkesen Rebeka. A filmforgatás alatt nemcsak a külső tényezőkre kell odafigyelni, hanem minden mozdulat rendkívüli precizitást igényelt, ami a „Legénybúcsú” forgatására is igaz volt.

Többször vettük fel ugyanazt a jelenetet különböző szögekből, ezért mindig ugyanazzal a kézzel, ugyanúgy kellett csinálni mindent. Van erre egy külön szakember, aki felügyeli a folyamatosságot, de a fizikai kihívások teljesen az én feladataim voltak

– folytatta a mesélést Rebeka, aki a szépségkirálynők koronáját is magáénak tudhatja.

Kaszkadőr nélkül a kamerák előtt

5:30-kor kelés, smink, haj, próba és daráltuk

– idézte fel a színésznő, a forgatás ideje alatti mindennapokat. Ez a történet talán rávilágít arra, hogy a mozifilmes akciójelenetek nem csupán a látványról szólnak, hanem rendkívüli felkészültséget, kitartást és bátorságot igényelnek a színész részéről, hiszen minden mozdulatot pontosan el kell sajátítani a biztonság és a hitelesség érdekében. Rebeka a haja épségét kockáztatva nézett szembe minden kihívással, de rendkívül pozitívan nyilatkozott a felvétel kapcsán:

Szuper élmény volt, nagyon jól éreztem magam a forgatás alatt

– tette hozzá a beszélgetésünk végén a színésznő.