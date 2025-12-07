RETRO RÁDIÓ

Kárpáti Rebeka kaszkadőr nélkül is bevállalta az extrém jeleneteket

Először állt női főszereplőként a kamerák előtt. Kárpáti Rebeka a forgatás alatt extrém kihívásokon ment keresztül.

Megosztás
Szerző: P. G.
Létrehozva: 2025.12.07. 20:15
legénybúcsú Kárpáti Rebeka filmforgatás

Kárpáti Rebeka a decemberben megjelenő „Legénybúcsú” című mozifilm elképesztő kulisszatitkaiba engedett betekintést. A forgatás számomra hatalmas élmény volt, és egyben óriási falat is. Soha nem voltam még mozifilmben, pláne nem főszereplőként" – mesélte a Metropolnak. A színésznő elárulta, hogy a film során nem segítette a munkáját kaszkadőr, így minden „ninjás” jelenetet ő maga hajtott végre – még akkor is, amikor szó szerint rátapostak a hajára. 

Kárpáti Rebeka a december 11-én megjelenő mozifilm női főszereplője.
Kárpáti Rebeka szépségkirálynő lett 2013-ban (Fotó: TV2)

Kárpáti Rebeka főszerepe a kulisszák mögött 

Két etapban vettük fel a filmet: decemberben a belső jeleneteket, fél évvel később májusban pedig a külső jeleneteket. Nagyon figyelni kellett, hogy a hajam, a súlyom és minden apró részlet ugyanaz maradjon, mert a nézőnek nem szabad észrevennie a változást

– mesélte lelkesen Rebeka. A filmforgatás alatt nemcsak a külső tényezőkre kell odafigyelni, hanem minden mozdulat rendkívüli precizitást igényelt, ami a „Legénybúcsú” forgatására is igaz volt.

Többször vettük fel ugyanazt a jelenetet különböző szögekből, ezért mindig ugyanazzal a kézzel, ugyanúgy kellett csinálni mindent. Van erre egy külön szakember, aki felügyeli a folyamatosságot, de a fizikai kihívások teljesen az én feladataim voltak

– folytatta a mesélést Rebeka, aki a szépségkirálynők koronáját is magáénak tudhatja.

Kaszkadőr nélkül a kamerák előtt 

5:30-kor kelés, smink, haj, próba és daráltuk

– idézte fel a színésznő, a forgatás ideje alatti mindennapokat. Ez a történet talán rávilágít arra, hogy a mozifilmes akciójelenetek nem csupán a látványról szólnak, hanem rendkívüli felkészültséget, kitartást és bátorságot igényelnek a színész részéről, hiszen minden mozdulatot pontosan el kell sajátítani a biztonság és a hitelesség érdekében. Rebeka a haja épségét kockáztatva nézett szembe minden kihívással, de rendkívül pozitívan nyilatkozott a felvétel kapcsán:

Szuper élmény volt, nagyon jól éreztem magam a forgatás alatt

– tette hozzá a beszélgetésünk végén a színésznő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu