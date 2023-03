Kárpáti Rebeka bevállalta! Így néz ki smink nélkül a csinos híresség – Fotó

Nem először állt smink nélkül kamera elé Kárpáti Rebeka, s úgy tűnik, nem is utoljára... A csinos híresség legújabb fotóján ismét felvállalta a nyers valóságot, míg Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge sminkben pózolt mellette. A kép nagy sikernek örvend az Instagramon, a rajongóknak kifejezetten imponál, hogy a mai világban valaki vállalja azt, hogy is néz ki egy átlagos hétköznapon. Mostanában ugyanis a legtöbben megszerkesztik a fotóikat, előszeretettel pakolják tele filterekkel, a végeredmény pedig köszönőviszonyban sincs a valósággal...

Kárpáti Rebeka smink nélkül is gyönyörű Fotó: Markovics Gábor

Meg is osztották Rebekával a véleményüket, bókokból pedig nem volt hiány. Természetesen Csengét is agyondicsérték, aki bár most sminkben látható a fotón, rengetegszer mutatja meg ő is az igazi arcát.

"Szép vagy Rebi, nem is kell a smink! Csenge is gyönyörű!"

Elragadóan gyönyörűek vagytok

– írta valaki, korábban azonban kapott hideget-meleget, mikor hasonló fotót osztott meg magáról. Sőt, egyesek szerint plasztikai beavatkozása is lehetett a fiatal szépségnek, mivel megváltozott az arca...

"Meg sem ismertem hirtelen..." – fakadt ki a posztoló.

"Mit művelt magával? Minek ez egy fiatal, szép lánynak? Totál más lett az arca, a vonásai. Olyan mint önmaga ZS kategóriás változata."

"Szóval a Faceapp gáz, de ha valaki smink nélkül, nem megcsinált hajjal kitesz egy fotót, amin úgy néz ki, mint egy átlag nő, aki szembejön veled az utcán, (az arcfeltöltést nem is értem hogy látjátok bele, egyértelmű hogy előnytelen a fotó és a fény is rossz) az is gáz.

Azt hittem pont erre lenne igény az influencerek részéről, hogy néha érezzük már úgy, mi átlagemberek, hogy nem csak nekünk van előnytelen fotónk, meg sz*rabb napunk, hanem a mindig tökéletesnek tűnő insta sztároknak is. De úgy tűnik, mindenbe bele lehet kötni

– védte meg valaki Rebekát.