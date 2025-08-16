Rohan az idő: Vajna Timi cuki fotókon mutatta meg 1 hónapos kislányát

Ráthonyi-Palácsik Tímea, vagyis közismertebb nevén Vajna Tímea életének legnagyobb álma volt, hogy édesanya lehessen, így érthető, hogy hatalmas volt az öröm, mikor sok-sok évnyi próbálkozás, szenvedés, fájdalom után béranya segítségével pár hónapja megszületett első gyermeke – ráadásul közben ő maga is teherbe esett, így ma már kétgyermekes édesanyaként teljes az élete.

Vajna Tímea / Fotó: MW archív

Egy hónapja született meg Vajna Timi második gyermeke, aki a Hailey nevet kapta. A híresség most megosztott pár különleges képet a piciről, aki a felvételeken egy hihetetlenül cuki epres ruhácskában van és boldogan fekszik – Vajna Tímea sem tudja elhinni, hogy máris eltelt ennyi idő a baba érkezése óta.

Nem hiszem el, hogy a kislányom máris 1 hónapos

– írta Vajna Timi.

Rengetegen kommentelték, hogy nagyon édes a baba, sokan gratuláltak Vajna Tímeának. Többek között Zimány Linda és Kandász Andrea is hagytak 1-1 támogató hozzászólást a posztnál, amit alább lehet megtekinteni.