Herceg Dávid: „Hálásak lehetünk, hogy mi itthon, békében ünnepelhetjük az ünnepeket”

Herceg Dávid már korábban is megszólalt a háború okozta borzalmakról. Gyermeke születése után számára is kiemelten fontos, hogy Magyarországon továbbra is béke legyen és ne kerüljünk bele a szomszédos háborúba. Most közösségi oldalán számolt be az énekes arról, hogy mennyire szörnyű helyzetben is vannak így karácsonykor a gyermekek, akik háborúban kell, hogy felnőjenek.

Herceg Dávid gyerekei biztonsága miatt is fontosnak tartja a békét (Fotó: RTL)

Herceg Dávidot elragadta a szeretet ünnepe

Így a nagy pörgésben megálltam egy pillanatra és elgondolkodtam, hogy mennyire fontos a hálaadás. Sajnos sokszor nem értékeljük, addig a dolgokat, amíg el nem veszítjük. Belegondoltam, hogy most is hány apának, anyának és gyereknek nincs lehetősége, hogy békében és szeretetben készüljön az ünnepekre

– mesélte közösségi oldalán az énekes. A kétgyermekes családapa gyermekei miatt is kiemelten fontosnak érzi, hogy béke legyen az országban, ahol felnőnek majd.

A szomszédunkban is háború zajlik éppen és sok-sok ember hal meg ebben a pillanatban is. A világon több, mint hatvan országban van jelenleg is fegyveres konfliktus. Ezért mi tényleg hálásak lehetünk, hogy mi itthon, békében ünnepelhetjük az ünnepeket

– jegyezte meg Herceg Dávid TikTok oldalán.

Az énekes saját maga is nehéz körülmények között nőtt fel, bár nem a háború borzalmai, hanem a család rossz anyagi helyzete miatt. Korábban részletesen beszámolt gyerekkoráról a közösségi oldalán.

Herceg Dávid nem szeretné, ha a háború borzalmai országunkban is jelen lennének (Fotó: TV2)

A követőihez szólt Herceg Dávid

Szeretném, ha idén mindannyian megállnánk egy pillanatra, hálát adnánk azért, amink van. A családunkért, az otthonunkért, a gyermekeinkért és a békéért. Gondoljunk szeretettel azokra, akik most is nehéz helyzetben élnek és ha tudunk, akkor támogassuk, segítsük és imádkozzunk értük!

– zárta videóját az énekes, akinek szavait a Bors idézte.