Freddie elárulta a titkát: ez a legfontosabb számára az ünnepekkor

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie sokak szívébe belopta magát a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada alatt, ahol végül a 3. helyet sikerült megszereznie Dér Heni és Vavra Bence mögött. Az énekes a hetekig tartó intenzív felkészülés mellett az adventi időszakot sem tudta igazán kiélvezni, úgy, ahogy szokta. Ennek ellenére persze mindent megtesz, hogy a karácsony tökéletes legyen, amiről most a Metropolnak mesélt őszintén.

Freddie családja mindent elkövet, hogy igazán meghitt legyen a karácsony, még ha a teendők olykor közbe is szólnak (Fotó: Nemeth Andras Peter)

Freddie felesége szerencsére végig mellette állt, és mindent megtett azért, hogy a családapának semmire se legyen gondja a versenyen kívül, bár persze az ünnepi készülődés nem egy emberes munka, így néhány hete még nem álltak túl jól, azóta azonban remélhetőleg mindent sikerült bepótolniuk.

Mi úgy készülünk, hogy egyszer csak azt fogjuk mondani, hogy ajjaj, nemsokára karácsony, és akkor gyorsan menüt kell tervezni

– árulta el az énekes a Sztárban Sztár All Stars 5. adása után.

Freddie és Dóri számára a karácsony 5 éve már csak a gyerekekről szól, mindent értük tesznek (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Freddie gyerekei a legfontosabbak

Természetesen az énekesnek családapaként csak a gyerekei boldogsága számít az ünnepek alatt, így még ha az utolsó pillanatban is, de mindent elkövetnek, hogy a karácsony maga legyen a csoda, amire majd meleg szívvel emlékezhetnek vissza felnőttként.

„Az ünnep nekünk most már a gyerekek köré van fonva, és igazából a legeslegfontosabb, sőt tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit szem előtt tartunk az az, hogy nekik egy harmonikus, bensőséges, szerető közeget teremtsünk meg. Ez már nem rólunk szól. A mi karácsonyunk akkor szép, ha azt látjuk, hogy ők boldogok” – vallotta be őszintén a zenész, amivel természetesen felesége, Fehérvári Dóra is teljesen egyetért. Ezek után pedig nem kétséges, hogy a Freddie kislányának, a négy és fél éves Lénának, és kisfiának, a hároméves Árminnak varázslatos, nevetéssel teli ünnepe lesz majd.