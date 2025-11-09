Eltört a mécses a Sztárban Sztár stúdiójában: Freddie nem tudott megszólalni könnyeitől

Freddie Bruno Mars Treasure című dalát adta elő a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában, amelynek értékelését Hajós András kezdte. Azonban a rengeteg dicséret hatására Claudia észrevette Freddie-n, hogy meghatódott, amelyre rá is kérdezett.

"Nem tudom, hogy végig tudom-e mondani" - mondta elcsuklott hanggal Freddie, azonban a többiek tovább biztatták, hogy beszéljen arról, ami benne van most.

Közben a kamerák feleségére mutattak, aki szintén sírásban tört ki - hiszen ő biztosan tudhatta, férje miért lett szomorú.

"Egész életemben, nem értem, hogy miért, az önszeretettel mindig volt valami probléma. És az, amit éreztek valószínűleg...Ezt én nem akarom. Én vagyok valamilyen. Én itt idegenben vagyok. És most megtaláltam valamit. Azt, hogy az önszereteten kell dolgoznom, amit elkezdtem, csak meg kell értenem mindig a problémát. És az elmúlt két hétben éreztem valamit, hogy jön valami, ami megszületik bennem, és ez a tökéletességre való törekvés, amit nem lehet megtenni. De ezt hiába mondjátok, ez nem egy csettintés..." - kezdte Freddie szíve fájdalmát.

Minden héten úgy kell elkezdeni dolgozni, hogy tudom, hogy nem leszek elégedett magammal, és most se voltam az, a próbán jobb volt. Mindent próbáltam beletenni abba, hogy mennyire k..rva jó ez a dal, meg ez a srác micsoda szupersztár, és tudom, hogy nem lehet lehozni. (...) Én ezért vagyok itt, nem azért, hogy ezt megnyerjem, hanem azért, hogy jobban lehessek, és ezt a sz..rt megoldjam magamban, úgyhogy köszönöm

- zárta Freddie őszinte vallomását.

Freddie a zsűri pontozásánál megkapta az utolsó 10-es kártyákat, így 38 ponttal zárta egyéni produkcióját.