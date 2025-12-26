„Kiirtott egy egész generációt” - Jamie Lee Curtis kemény véleményt alkotott a plasztikai beavatkozásokról
Nem rejtette véka alá a véleményét... Jamie Lee Curtis kimondta, amit gondol.
Bár a szépészeti beavatkozások több helyen még mindig tabunak számítanak, ugyanakkor manapság egyre több híresség beszél nyíltan róla.
Nem finomkodott Jamie Lee Curtis: kimondta, mit gondol a szépészeti beavatkozásokról
Most Jamie Lee Curtis osztotta meg róla őszintén a véleményét, miután 25 évesen kés alá feküdt. A 67 éves színész nyíltan beszélt arról, hogy 20 éves korában plasztikai műtéten esett át – amit ma már megbánt. A színésznő úgy érzi, hogy ez „kiirtott egy egész generációt”.
Az év elején a 60 Minutes című műsorban Jamie Lee Curtis elmondta, hogy egy operatőr megjegyzései után döntött úgy, hogy plasztikai műtéten esik át, miután 1985-ben a Ingerlő idomok című film forgatásán megjelent.
Azt mondta: »Ma nem fogom őt felvenni. A szemei táskásak.« 25 éves voltam, ezért nagyon kínos volt, hogy ezt mondta
– emlékezett vissza a Nem férek a bőrödbe című film sztárja, majd hozzátette:
„Így, miután a film befejeződött, végül plasztikai műtéten estem át.”
Curtis azonban hamarosan „megbánta” a műtétet.
Ez nem az, amit 25 vagy 26 évesen szeretnél csinálni. Azonnal megbántam, és azóta is valahogy bánom
- mondta a színésznő.
A sztár most azzal tölti az idejét, hogy más nők szószólója legyen, akik a plasztikai műtétet fontolgatnak.
„Igazi nyilvános szószólójává váltam annak, hogy a nőknek elmondjam, hogy gyönyörűek és tökéletesek úgy, ahogy vannak. Szóval igen, nem volt jó döntés tőlem” - magyarázta Jamie Lee Curtis.
Júliusban Curtis „egy generáció nőknek a kozmetikai ipar által elkövetett népirtásának” nevezte a jelenséget. A színésznő a The Guardiannek így nyilatkozott:
Úgy gondolom, hogy egy vagy két generáció természetes emberi [megjelenését] irtottuk ki. Az a koncepció, hogy kémiai anyagokkal, sebészeti beavatkozásokkal, töltőanyagokkal megváltoztathatod a megjelenésedet – ez generációk, elsősorban nők eltorzítását jelenti, akik megváltoztatják a megjelenésüket.
Azt állította, hogy „ezt az AI is segíti és ösztönzi”, mivel „most az emberek a különböző filterekkel módosított arcot akarják”.
Curtis hozzátette: „Jelenleg nem használok filtert. De amint elkezded alkalmazni, és meglátod az előtte-utána képet, nehéz nem azt mondani: »Ó, ez jobban néz ki.« De mi a jobb? A jobb hamis. És túl sok példa van erre – nem fogom megnevezni őket –, de a közelmúltban nagy támadás érte a médiát, sok ilyen embert.”
A színésznő két lányának, Annie-nek (39) és Ruby-nak (29) is azt tanácsolta, hogy ne „babráljanak az arcukkal”. A plasztikai sebészetről alkotott jelenlegi véleménye ellenére Jamie Lee Curtis már 2002-ben elárulta, hogy Botox- és zsírleszíváson esett át - írja az Unilad.
