RETRO RÁDIÓ

„Kiirtott egy egész generációt” - Jamie Lee Curtis kemény véleményt alkotott a plasztikai beavatkozásokról

Nem rejtette véka alá a véleményét... Jamie Lee Curtis kimondta, amit gondol.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 12:30
vélemény plasztikai beavatkozás Jamie Lee Curtis kritika

Bár a szépészeti beavatkozások több helyen még mindig tabunak számítanak, ugyanakkor manapság egyre több híresség beszél nyíltan róla.

Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis elmondta a véleményét a plasztikai beavatkozásokról Fotó: AFP

Nem finomkodott Jamie Lee Curtis: kimondta, mit gondol a szépészeti beavatkozásokról

Most Jamie Lee Curtis osztotta meg róla őszintén a véleményét, miután 25 évesen kés alá feküdt. A 67 éves színész nyíltan beszélt arról, hogy 20 éves korában plasztikai műtéten esett át – amit ma már megbánt. A színésznő úgy érzi, hogy ez „kiirtott egy egész generációt”.

Az év elején a 60 Minutes című műsorban Jamie Lee Curtis elmondta, hogy egy operatőr megjegyzései után döntött úgy, hogy plasztikai műtéten esik át, miután 1985-ben a Ingerlő idomok című film forgatásán megjelent.

Azt mondta: »Ma nem fogom őt felvenni. A szemei táskásak.« 25 éves voltam, ezért nagyon kínos volt, hogy ezt mondta

– emlékezett vissza a Nem férek a bőrödbe című film sztárja, majd hozzátette:

„Így, miután a film befejeződött, végül plasztikai műtéten estem át.”

Curtis azonban hamarosan „megbánta” a műtétet.

Ez nem az, amit 25 vagy 26 évesen szeretnél csinálni. Azonnal megbántam, és azóta is valahogy bánom

- mondta a színésznő.

A sztár most azzal tölti az idejét, hogy más nők szószólója legyen, akik a plasztikai műtétet fontolgatnak.

„Igazi nyilvános szószólójává váltam annak, hogy a nőknek elmondjam, hogy gyönyörűek és tökéletesek úgy, ahogy vannak. Szóval igen, nem volt jó döntés tőlem” - magyarázta Jamie Lee Curtis.

Júliusban Curtis „egy generáció nőknek a kozmetikai ipar által elkövetett népirtásának” nevezte a jelenséget. A színésznő a The Guardiannek így nyilatkozott:

Úgy gondolom, hogy egy vagy két generáció természetes emberi [megjelenését] irtottuk ki. Az a koncepció, hogy kémiai anyagokkal, sebészeti beavatkozásokkal, töltőanyagokkal megváltoztathatod a megjelenésedet – ez generációk, elsősorban nők eltorzítását jelenti, akik megváltoztatják a megjelenésüket.

Azt állította, hogy „ezt az AI is segíti és ösztönzi”, mivel „most az emberek a különböző filterekkel módosított arcot akarják”.

Curtis hozzátette: „Jelenleg nem használok filtert. De amint elkezded alkalmazni, és meglátod az előtte-utána képet, nehéz nem azt mondani: »Ó, ez jobban néz ki.« De mi a jobb? A jobb hamis. És túl sok példa van erre – nem fogom megnevezni őket –, de a közelmúltban nagy támadás érte a médiát, sok ilyen embert.”

A színésznő két lányának, Annie-nek (39) és Ruby-nak (29) is azt tanácsolta, hogy ne „babráljanak az arcukkal”. A plasztikai sebészetről alkotott jelenlegi véleménye ellenére Jamie Lee Curtis már 2002-ben elárulta, hogy Botox- és zsírleszíváson esett át - írja az Unilad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu