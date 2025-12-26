„Kiirtott egy egész generációt” - Jamie Lee Curtis kemény véleményt alkotott a plasztikai beavatkozásokról

Bár a szépészeti beavatkozások több helyen még mindig tabunak számítanak, ugyanakkor manapság egyre több híresség beszél nyíltan róla.

Jamie Lee Curtis elmondta a véleményét a plasztikai beavatkozásokról Fotó: AFP

Nem finomkodott Jamie Lee Curtis: kimondta, mit gondol a szépészeti beavatkozásokról

Most Jamie Lee Curtis osztotta meg róla őszintén a véleményét, miután 25 évesen kés alá feküdt. A 67 éves színész nyíltan beszélt arról, hogy 20 éves korában plasztikai műtéten esett át – amit ma már megbánt. A színésznő úgy érzi, hogy ez „kiirtott egy egész generációt”.

Az év elején a 60 Minutes című műsorban Jamie Lee Curtis elmondta, hogy egy operatőr megjegyzései után döntött úgy, hogy plasztikai műtéten esik át, miután 1985-ben a Ingerlő idomok című film forgatásán megjelent.

Azt mondta: »Ma nem fogom őt felvenni. A szemei táskásak.« 25 éves voltam, ezért nagyon kínos volt, hogy ezt mondta

– emlékezett vissza a Nem férek a bőrödbe című film sztárja, majd hozzátette:

„Így, miután a film befejeződött, végül plasztikai műtéten estem át.”

Curtis azonban hamarosan „megbánta” a műtétet.

Ez nem az, amit 25 vagy 26 évesen szeretnél csinálni. Azonnal megbántam, és azóta is valahogy bánom

- mondta a színésznő.

A sztár most azzal tölti az idejét, hogy más nők szószólója legyen, akik a plasztikai műtétet fontolgatnak.

„Igazi nyilvános szószólójává váltam annak, hogy a nőknek elmondjam, hogy gyönyörűek és tökéletesek úgy, ahogy vannak. Szóval igen, nem volt jó döntés tőlem” - magyarázta Jamie Lee Curtis.

Júliusban Curtis „egy generáció nőknek a kozmetikai ipar által elkövetett népirtásának” nevezte a jelenséget. A színésznő a The Guardiannek így nyilatkozott:

Úgy gondolom, hogy egy vagy két generáció természetes emberi [megjelenését] irtottuk ki. Az a koncepció, hogy kémiai anyagokkal, sebészeti beavatkozásokkal, töltőanyagokkal megváltoztathatod a megjelenésedet – ez generációk, elsősorban nők eltorzítását jelenti, akik megváltoztatják a megjelenésüket.

Azt állította, hogy „ezt az AI is segíti és ösztönzi”, mivel „most az emberek a különböző filterekkel módosított arcot akarják”.