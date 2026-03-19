Robbanótestet találtak – lezárják a budapesti Infopark egy részét

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte a hírt. Robbanótestet találtak az Infopark mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 13:06
Módosítva: 2026.03.19. 13:12
Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén. A hatóságok a tűzszerészművelet idejére március 19-én, csütörtökön délután lezárják a területet.

Robbanóanyag miatt zárják le az Infopark környékét Fotó: Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala

Információk szerint szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően egy világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett. A feltételezett robbanótest egy nagy földhalomból került a felszínre, miközben építkezési munkálatok folytak a területen.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát. Valamint a hatóságok kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét, a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét – számolt be róla a Honvédelem.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
