Robbanótestet találtak – lezárják a budapesti Infopark egy részét

Feltételezett világháborús robbanótestet találtak a budapesti Infopark területén. A hatóságok a tűzszerészművelet idejére március 19-én, csütörtökön délután lezárják a területet.

Robbanóanyag miatt zárják le az Infopark környékét Fotó: Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala

Robbanótestet találtak az Infopark mellett – 14 órától lezárják a területet

Információk szerint szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően egy világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett. A feltételezett robbanótest egy nagy földhalomból került a felszínre, miközben építkezési munkálatok folytak a területen.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát. Valamint a hatóságok kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus – Déli tömb nyugati részét, a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét – számolt be róla a Honvédelem.