Elszállították a XII. Csörsz parknál talált világháborús robbanóeszközöket

Még páncéltörő gránátot is találtak a Magyar Honvédség tűzszerészei. Elszállították a XII. kerületi Csörsz parkban talált robbanóeszközöket pénteken kora délután.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 13:17
robbanóeszköz magyar honvédség gránát

Ahogy azt korábban megírtuk, a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére szerdán érkezett a bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

Sikeresen elszállították a robbanóeszközöket
Sikeresen elszállították a robbanóeszközöket  Fotó: Magyar Honvédség Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala

Hihetetlen, milyen robbanóeszközöket találtak

A tűzszerész járőr pénteken egy német utánpótlás-konténert, egy magyar gyártmányú 4 centiméteres repeszgránátot, egy orosz gyártmányú, 23 milliméteres páncéltörő gránátot, két aknagyújtó szerkezetet, továbbá 1,5 kilogramm gyalogsági lőszert azonosított. Ezeket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és később megsemmisítik - írja az MTI.

A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, ami 88 embert érintett. A zárást már feloldották.

 

