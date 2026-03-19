Kitálalt a szívsebész: a légszomj a szívroham előjele is lehet

Dr. Jeremy London, elismert szívsebész és szakember nemcsak munkásságának köszönheti hírnevét hanem annak is, hogy közösségimédia-oldalain állandóan próbálja azon jelekre felhívni a figyelmet, amelyek gondokat okozhatnak főleg a szívünkre nézve. Legutóbbi videójában például egy olyan hétköznapi jelet emelt ki, amiről nem is gondolnánk, de akár arra is utalhat, hogy megnövekedett testünkben a szívinfarktus, szívroham kockázata.

Dr. London korábban maga is elszenvedett szívinfarktust így első kézből tudta, milyen jelekre kell figyelni: alacsony energiaszinte, fáradtságra, gyomorégés jellegű tünetekre. Kiemelte, a három legnagyobb kockázati tényező továbbra is a dohányzás, helytelen étrend és a magas vérnyomás. Van valami azonban, amit nem biztos, hogy figyelmeztető jelnek vennénk: a légszomj.

Mi az az egy életmentő tanács, ami megakadályozhat egy súlyos szívinfarktust?

– tette fel Instagram-videójának elején a kérdést a fia.

Az ha fizikai terhelésre mellkasi fájdalmat vagy légszomjat tapasztalsz, ami pihenésre megszűnik. Ez egy figyelmeztető jel! Mindez olyan mindennapi tevékenységek során, amelyek nem igényelnek nagy energiabefektetést. Ilyenkor ugyanis, ha jelentős elzáródás van, terheléskor a szívizom nem kap elegendő oxigént és tápanyagot. Sokan ezt egyszerűen az öregedés számlájára írják pedig ezek figyelmeztető jel. Őszintének kell lenned magaddal kapcsolatban, és figyelned kell arra, mit jelez a tested. És ne feledd: a tagadás nem megoldás

– zárta gondolatait hozzátéve, sokan sajnos inkább a szokásaikon változtatnak mintsem az életmódjukon. Közelebb állnak meg a bolt bejáratához, lifttel mennek lépcsőzés helyett – írja a Ladbible.

