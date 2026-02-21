RETRO RÁDIÓ

Egy szívsebész a TikTokon felfedte a tested legnagyobb vészjelzéseit

Az orvos szerint, ha figyelmen kívül hagyod ezeket a tüneteket, akkor az életed veszélybe kerülhet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 20:30
szívsebész figyelmeztető jel szívbetegek

Egy vezető szívsebész figyelmeztetett azokra a kulcsfontosságú jelekre, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha aggódunk a szívbetegség kialakulása miatt.

A szívsebész elárulta a szívbetegség egyértelmű jeleit
A szívsebész szerint a mellkasi fájdalom, nyomás és fáradság mind figyelmeztető jelek lehetnek    Fotó: Pexels

Dr. Jeremy London, akinek több mint 750 000 TikTok-követője van, olyan tünetekre hívja fel a figyelmet, amelyek súlyos szívproblémákra utalhatnak. Az orvos szerint, ha ezeket a jeleket tapasztaljuk, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

Az első a legnagyobb vészjelzés, és ez a mellkasi fájdalom, vagy gyakrabban a mellkasi nyomás

Dr. London elmagyarázza, hogy a tevékenység által kiváltott és pihenéssel enyhülő fájdalom arra utalhat, hogy a szív egy része oxigénhiányban szenved, ezt az állapotot anginának nevezik, amelyet koszorúér-betegség okoz. Ezt a fajta fájdalmat gyakran stressz vagy megerőltetés is kiválthatja, és nyomáshoz vagy szorításhoz hasonlíthat, amely kisugározhat a karokba, a nyakba vagy az állkapocsba.

A második figyelmeztető jel a terhelés közben jelentkező légszomj, amelyet nem szabad félvállról venni. A légszomjat nemcsak a rossz fizikai állapot okozhatja, hanem akár szívbetegségek is állhatnak a háttérben.

Ezenfelül figyelni kell a szokatlan fáradtságra vagy a testmozgás utáni nagy kimerültségre is. A szív- és érrendszeri betegségek tüneteivel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a mellkasi fájdalom, nyomás, kellemetlen érzés vagy légszomj együtt jelentkezése nagy bajt jelez.

Dr. London üzenete világos: „A testünk saját figyelmeztető jelzéseket küld. A lényeg, hogy időben észrevegyük és komolyan vegyük őket, mielőtt komolyabb probléma alakulna ki.” Hangsúlyozta, hogy a korai felismerés és a haladéktalan orvosi beavatkozás életeket menthet  - írja a Mirror.

@drjeremylondon Potential heart symptoms you shouldn’t ignore #hearthealth #heartattack #surgeon #doctor #fypシ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

 

