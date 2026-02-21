Egy szívsebész a TikTokon felfedte a tested legnagyobb vészjelzéseit

Egy vezető szívsebész figyelmeztetett azokra a kulcsfontosságú jelekre, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha aggódunk a szívbetegség kialakulása miatt.

A szívsebész szerint a mellkasi fájdalom, nyomás és fáradság mind figyelmeztető jelek lehetnek Fotó: Pexels

A szívsebész elárulta a szívbetegség egyértelmű jeleit

Dr. Jeremy London, akinek több mint 750 000 TikTok-követője van, olyan tünetekre hívja fel a figyelmet, amelyek súlyos szívproblémákra utalhatnak. Az orvos szerint, ha ezeket a jeleket tapasztaljuk, akkor érdemes orvoshoz fordulni.

Az első a legnagyobb vészjelzés, és ez a mellkasi fájdalom, vagy gyakrabban a mellkasi nyomás

Dr. London elmagyarázza, hogy a tevékenység által kiváltott és pihenéssel enyhülő fájdalom arra utalhat, hogy a szív egy része oxigénhiányban szenved, ezt az állapotot anginának nevezik, amelyet koszorúér-betegség okoz. Ezt a fajta fájdalmat gyakran stressz vagy megerőltetés is kiválthatja, és nyomáshoz vagy szorításhoz hasonlíthat, amely kisugározhat a karokba, a nyakba vagy az állkapocsba.

A második figyelmeztető jel a terhelés közben jelentkező légszomj, amelyet nem szabad félvállról venni. A légszomjat nemcsak a rossz fizikai állapot okozhatja, hanem akár szívbetegségek is állhatnak a háttérben.

Ezenfelül figyelni kell a szokatlan fáradtságra vagy a testmozgás utáni nagy kimerültségre is. A szív- és érrendszeri betegségek tüneteivel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a mellkasi fájdalom, nyomás, kellemetlen érzés vagy légszomj együtt jelentkezése nagy bajt jelez.

Dr. London üzenete világos: „A testünk saját figyelmeztető jelzéseket küld. A lényeg, hogy időben észrevegyük és komolyan vegyük őket, mielőtt komolyabb probléma alakulna ki.” Hangsúlyozta, hogy a korai felismerés és a haladéktalan orvosi beavatkozás életeket menthet - írja a Mirror.