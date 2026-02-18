A 11 hetes kisbabán 1 órán át végeztek újraélesztést: "4 szívműtéten esett át"

Már 11 hetes korában többször került életveszélybe, mint sokan egész életük során, még egy nyitott szívműtétet is túlélt.

4 szívműtéten kellett átesnie az újszülöttnek

Fotó: Pixel Photographers / Freepik (illusztráció)

Estee Williams 2025. szeptember 5-én adott életet első gyermekének. Amikor férjével, Connerrel szülők lettek, és megszületett Estelle, minden megváltozott: először a szülőség örömét élték meg, majd súlyos aggodalmak árnyékolták be a boldogságukat.

Az újszülöttet egy nappal a születése után az intenzív osztályra vitték. Két nappal a szülés után az orvosok közölték Williamsszel, hogy Estelle kamrai sövényhiánnyal (VSD) született, ami azt jelenti, hogy egy lyuk van a szívén.

Azt mondták, hogy a hiba akkora, hogy csecsemőkorában nyitott szívműtétre lesz szüksége, és időbe telt, mire ezt feldolgoztuk és elfogadtuk

— mondta Williams.

2025 novemberében Estelle átesett egy olyan VSD-helyreállító műtéten, amelyet a szülők és az orvosok rutinszerű beavatkozásnak gondoltak, rövid kórházi tartózkodással. A műtét során azonban az akkor 11 hetes baba orvosi csapata felfedezte, hogy az egyik lyuk jóval nagyobb, mint eredetileg gondolták.

Egy szívműtét nem volt elég

A nyílás körülbelül három centiméter széles volt, ami messze meghaladja a nagynak számító méretet, és ez volt a legnagyobb, amit a sebész valaha látott vagy operált

— mondta Williams.

A műtét idejére Estelle szívének körülbelül dió méretűnek kellett volna lennie, de mivel annyira keményen dolgozott, narancs méretűre nőtt.

A betegség teljesen megváltoztatta az egész család életét. Ez azt jelentette, hogy még a legegyszerűbb gondozási tevékenységek — például a pelenkázás vagy az etetés — is túl nagy megterhelést jelentettek a szívének.

Estelle többet szenvedett, mint amennyit bármelyik babának kellene. Négy szívműtéten esett át, és két szívleállást élt túl. Az egyik nyolc percig tartott újraélesztéssel, a legutóbbi pedig több mint egy órán át

— mesélte az anyuka.

Az egyórás újraélesztés során a szíve már nem tudta fenntartani a keringést, nem tért vissza a pulzusa, és két nappal karácsony előtt ECMO-gépre kapcsolták életmentő intézkedésként, hogy a szervei és a szíve esélyt kapjanak a regenerálódásra.

Transzplantációra lesz szükség

Azonban a helyzet azóta sem lett sokkal jobb. A babának transzplantációra lesz szüksége.

Az Estelle felépüléséhez vezető út hosszú, és a kórház mind fizikailag, mind átvitt értelemben távol van Williams és Conner otthonától. A szülők azonban minden egyes nap a lányuk ágya mellett maradtak, mióta megtudták, hogy transzplantációra van szüksége.

Most ez lett az otthonunk. A napjainkat azzal töltjük, hogy könyveket olvasunk neki, fogjuk a kezét, és amikor ébren van, hagyjuk, hogy kinézzen az ablakon. Ezek a csendes pillanatok mindennél többet jelentenek

— nyilatkozták a People-nek.