A 11 hetes kisbabán 1 órán át végeztek újraélesztést: "4 szívműtéten esett át"
Nagyon várták, hogy megszülessen a gyermekük. Azt nem gondolták volna, hogy négy szívműtétre is szükség lesz az életben maradásához.
Már 11 hetes korában többször került életveszélybe, mint sokan egész életük során, még egy nyitott szívműtétet is túlélt.
Estee Williams 2025. szeptember 5-én adott életet első gyermekének. Amikor férjével, Connerrel szülők lettek, és megszületett Estelle, minden megváltozott: először a szülőség örömét élték meg, majd súlyos aggodalmak árnyékolták be a boldogságukat.
Az újszülöttet egy nappal a születése után az intenzív osztályra vitték. Két nappal a szülés után az orvosok közölték Williamsszel, hogy Estelle kamrai sövényhiánnyal (VSD) született, ami azt jelenti, hogy egy lyuk van a szívén.
Azt mondták, hogy a hiba akkora, hogy csecsemőkorában nyitott szívműtétre lesz szüksége, és időbe telt, mire ezt feldolgoztuk és elfogadtuk
— mondta Williams.
2025 novemberében Estelle átesett egy olyan VSD-helyreállító műtéten, amelyet a szülők és az orvosok rutinszerű beavatkozásnak gondoltak, rövid kórházi tartózkodással. A műtét során azonban az akkor 11 hetes baba orvosi csapata felfedezte, hogy az egyik lyuk jóval nagyobb, mint eredetileg gondolták.
Egy szívműtét nem volt elég
A nyílás körülbelül három centiméter széles volt, ami messze meghaladja a nagynak számító méretet, és ez volt a legnagyobb, amit a sebész valaha látott vagy operált
— mondta Williams.
A műtét idejére Estelle szívének körülbelül dió méretűnek kellett volna lennie, de mivel annyira keményen dolgozott, narancs méretűre nőtt.
A betegség teljesen megváltoztatta az egész család életét. Ez azt jelentette, hogy még a legegyszerűbb gondozási tevékenységek — például a pelenkázás vagy az etetés — is túl nagy megterhelést jelentettek a szívének.
Estelle többet szenvedett, mint amennyit bármelyik babának kellene. Négy szívműtéten esett át, és két szívleállást élt túl. Az egyik nyolc percig tartott újraélesztéssel, a legutóbbi pedig több mint egy órán át
— mesélte az anyuka.
Az egyórás újraélesztés során a szíve már nem tudta fenntartani a keringést, nem tért vissza a pulzusa, és két nappal karácsony előtt ECMO-gépre kapcsolták életmentő intézkedésként, hogy a szervei és a szíve esélyt kapjanak a regenerálódásra.
Transzplantációra lesz szükség
Azonban a helyzet azóta sem lett sokkal jobb. A babának transzplantációra lesz szüksége.
Az Estelle felépüléséhez vezető út hosszú, és a kórház mind fizikailag, mind átvitt értelemben távol van Williams és Conner otthonától. A szülők azonban minden egyes nap a lányuk ágya mellett maradtak, mióta megtudták, hogy transzplantációra van szüksége.
Most ez lett az otthonunk. A napjainkat azzal töltjük, hogy könyveket olvasunk neki, fogjuk a kezét, és amikor ébren van, hagyjuk, hogy kinézzen az ablakon. Ezek a csendes pillanatok mindennél többet jelentenek
— nyilatkozták a People-nek.
