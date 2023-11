„Arra kérjük a gyermekeket, hogy egyszerűen csak álmodjanak” – idén bárkiből lehet Álomvarázsló

A Ments Életet közhasznú alapítvány közel tízéves múltra tekint vissza. 2012-ben, egy baráti kezdeményezéssel indult el az a folyamat, ami mára már több száz beteg gyermek álmát valósította meg.

Az Álomvarázslók több száz beteg gyermek álmát valósították meg az évek során (Olvasói fotó)

Budai László, az alapítvány alelnöke így emlékszik vissza a kezdetekre:

A legfőbb motivációt egy, a Szent László Kórház gyermek hematológiáján történő látogatás jelentette. Ekkor döntöttünk úgy, hogy bár a halálos kórra nincs ellenszerünk, a beteg gyerekek arcára mosolyt csalunk és megvalósítjuk álmaikat.

Az alapítvány munkáját hírességek és civilek egyaránt segítik. Azaz bárki lehet Álomvarázsló, ahogy hívják segítőiket a szervezetnél.

„Arra kérjük a gyermekeket, hogy egyszerűen csak álmodjanak. Kérjenek valamit, amire igazán vágynak, de ne a szüleiktől, hanem a világtól” – fogalmazott az alapítványi vezető.

A Ments Életet a közösségi oldalán tünteti fel a segítségre váró gyermekek történeteit és kívánságait. Az Álomvarázslóknak csak ki kell választaniuk, hogy melyik gyermek álmát szeretnék megvalósítani, és kezdődhet a csoda.

Budai László lapunknak beszámolt arról, hogy november 28-án elindították a „Varázsolj ajándékot a karácsonyfa alá” című kampányukat.

A célunk, hogy a beteg gyerekek és családjaik számára szebbé tegyük az ünnepeket. Tavaly közel száz gyermek karácsonyfája alá került ajándék, a célunk az, hogy idén ennél is többeknek segítsünk.

Most akár te is hozzájárulhatsz, hogy december 24-én este minden beteg gyermek elfelejtse néhány pillanatra a gondokat, a szenvedést, és ők is örömkönnyektől csillogó szemmel bonthatják ki az ajándékaikat.