Váratlan helyről érkezik a segítség a súlyos beteg Levi számára

A Metropol korábban beszámolt a 2012-ben Hódmezővásárhelyen született Móricz Leventéről, aki születésekor agyvérzést kapott. Édesanyja Hegedűs Tímea azóta is minden tőle telhetőt megtesz gyermekéért, akit egyedül nevel.

A 11 éves Levi számára nagyon fontos volt, hogy összegyűljön a pénz az állítógépére. Fotó: Hegedűs Tímea / Facebook

A 11 éves Levi számára nagyon fontos volt, hogy összegyűljön a pénz az állítógépére, mely a Bors korábbi cikkeinek köszönhetően meg is történt. Az összegyűjtött 20 százaléknak hála 2024. januárjában beadhatják a kérvényt a speciális eszközre, mely létfontosságú Levi állapotának fenntartásához, illetve a további fejlődés elősegítéséhez. A napokban olyan váratlan lehetőséget kapott Levi és Tímea, melyre azonban ők sem számítottak.

Rengeteg pozitív és jószándékú ember figyelt fel ránk, amit ezúton is köszönök. Rám írt egy Hollandiában élő anyuka, hogy ő haza küldene nekünk egy állítógépet. Az eszköz alapvetően ugyanazokat a funkciókat tudja, mint az, amit januárban szeretnénk igényelni.

– árulta el a Metropolnak Tímea.

Ez az állítógép amiatt is nagyon jó lehetőség, mert így az általuk igényelt eszközre szánt összeget Levi terápiájára tudják fordítani.

A Hollandiából érkező állítógép ugyanakkor nem jelent végleges megoldást a család számára, mivel csak 110-130 centiméter magas gyermekek számára megfelelő a mérete. Levi már most majdnem 130 centiméter magas, azaz csak nagyon rövid ideig tudja majd használni a speciális eszközt, melyet szakembernek kell rá beállítania.

Levi és Tímea számára Hollandiából érkezik a segítség. Fotó: Hegedűs Tímea / Facebook

Nem ez az egyetlen eszköz, melyhez Levi és Tímea szeretne minél előbb hozzájutni. Egy jóval korábbi gyűjtés során egy speciális ültetőszéket igényeltek, melyet heteken belül megkapnak.

Ezzel kapcsolatban szintén a napokban derült fény rá, hogy nemcsak megkapják az eszközt, nemcsak nem kell érte felutazniuk Békéscsaba közeléből egészen Budapestre, hanem amellett, hogy elviszik nekik, be is állítják Levi számára. Ez is az igénylés része.

A szék egy gyűjtésből, az adó 1 százalékból és az Aranyhaj Világa Alapítvány jóvoltából lehet a miénk. Még nem tudom, hogy pontosan mikor fog megérkezni, de már nagyon várjuk.

– hangsúlyozta Levi édesanyja a Metropolnak.