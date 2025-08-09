Menczer Tamás: Nem hallgattak Orbán Viktorra. Megint igaza lett

A békéhez tárgyalni kell.
Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni
- mondta a Facebook-oldalára feltöltött legfrissebb videójában Menczer Tamás.
„Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte, ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni” - tette hozzá a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd így folytatta:
Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem? Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa
- hangsúlyozta.
„Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!” - zárta a mondandóját Menczer Tamás.
