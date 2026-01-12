Ma utalják idén először a nyugdíjakat, ráadásul emelt összegben

A Magyar Államkincstár által frissen közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint 2026. január 12-én érkezik a januári nyugdíj 2026-ban. A fő szabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, kivéve, ha a 12. nap hétvégére esik: akkor hamarabb is érkezhet a nyugdíj.

Ma utalják a januári nyugdíjakat (Fotó: Ripost)

Nyugdíj átutalással

Aki banki átutalással kapja a nyugdíját, annak legkésőbb 13-án a számláján lesz, aki viszont postai úton kérte a kifizetést, az tavaly novemberben kapott egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárt, amiben a Posta jelöli az adott hónapra szóló konkrét kifizetési napokat. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a nyugdíjakat, a kifizetési időszak pedig az adott hónap 11-12-13-14. napjától akár a 24-25-26-27-28. napjáig is eltarthat. Ami pedig a juttatás összegét illeti: január elsejétől 3,6 százalékkal növelték a nyugdíjakat, így átlagosan 255.050-259.300 forintot folyósít az államkincstár.

Ezen a napon született a Molnár Ferenc író

Neumann Ferenc, vagy ahogy a legtöbben ismerik Molnár Ferenc író, drámaíró, újságíró, haditudósító Budapesten, Józsefvárosban született 1878. január 12-én. Jómódú orvos fia volt, 1896-ban jogot hallgatott Genfben, 1897-től hírlapíró lett Budapesten, megjelent első novelláskötete. 1902-ben bemutatták első színdarabját, ennek címe: A doktor úr. Gyors írói sikereit prózában A Pál utcai fiúk (1907), színpadon A testőr (1910) tetőzte be. Műveit világszerte előadták, az 50. születésnapját fényes keretek közt a New York-i Broadwayn ünnepelték és az Egyesült Államok elnöke, Calvin Coolidge személyesen fogadta a Fehér Házban, nem mellesleg 1920-30-as években becslések szerint több mint 1 millió amerikai dollárt keresett évente.

Ma van a magyar musical napja is

1961. január 12-én mutatta be a Petőfi Színház az első magyar musicalt, Hubay Miklós, Vas István és Ránki György Egy szerelem három éjszakája című művét. A Bajor Gizi Színészmúzeum kezdeményezésére 2012 óta január 12-én ünneplik a magyar musical napját.