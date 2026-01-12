RETRO RÁDIÓ

Ma utalják idén először a nyugdíjakat, ráadásul emelt összegben

A 3,6 százalékkal emelt járandóságot a Magyar Államkincstár a január 12-én kezdi el kiutalni. Aki bankszámlára kapja a nyugdíját, annak hamarabb a kezében lehet a juttatás, a többieknek még néhány napot várnia kell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 06:30
ez lesz ma január nyugdíj

A Magyar Államkincstár által frissen közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint 2026. január 12-én érkezik a januári nyugdíj 2026-ban. A fő szabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, kivéve, ha a 12. nap hétvégére esik: akkor hamarabb is érkezhet a nyugdíj. 

nyugdíj
Ma utalják a januári nyugdíjakat (Fotó: Ripost)

Nyugdíj átutalással

Aki banki átutalással kapja a nyugdíját, annak legkésőbb 13-án a számláján lesz, aki viszont postai úton kérte a kifizetést, az tavaly novemberben kapott egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárt, amiben a Posta jelöli az adott hónapra szóló konkrét kifizetési napokat. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a nyugdíjakat, a kifizetési időszak pedig az adott hónap 11-12-13-14. napjától akár a 24-25-26-27-28. napjáig is eltarthat. Ami pedig a juttatás összegét illeti: január elsejétől 3,6 százalékkal növelték a nyugdíjakat, így átlagosan 255.050-259.300 forintot folyósít az államkincstár.

Ezen a napon született a Molnár Ferenc író

Neumann Ferenc, vagy ahogy a legtöbben ismerik Molnár Ferenc író, drámaíró, újságíró, haditudósító Budapesten, Józsefvárosban született 1878. január 12-én. Jómódú orvos fia volt, 1896-ban jogot hallgatott Genfben, 1897-től hírlapíró lett Budapesten, megjelent első novelláskötete. 1902-ben bemutatták első színdarabját, ennek címe: A doktor úr. Gyors írói sikereit prózában A Pál utcai fiúk (1907), színpadon A testőr (1910) tetőzte be. Műveit világszerte előadták, az 50. születésnapját fényes keretek közt a New York-i Broadwayn ünnepelték és az Egyesült Államok elnöke, Calvin Coolidge személyesen fogadta a Fehér Házban, nem mellesleg 1920-30-as években becslések szerint több mint 1 millió amerikai dollárt keresett évente.

Ma van a magyar musical napja is

1961. január 12-én mutatta be a Petőfi Színház az első magyar musicalt, Hubay Miklós, Vas István és Ránki György Egy szerelem három éjszakája című művét. A Bajor Gizi Színészmúzeum kezdeményezésére 2012 óta január 12-én ünneplik a magyar musical napját.

50 éve hunyt el a krimi királynője

85 éves korában, 1976. január 12-én hunyt el Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója. 66 detektívregénye minden idők legnagyobb példányszámban elkelt könyvei között szerepel. Csak Shakespeare műveiből és a Bibliából adtak el többet. Színpadi darabját, a The Mousetrap-et 1952 óta folyamatosan játsszák, ami szintén rekord, semmilyen más színdarabot nem játszottak ennyi ideig.

100 éve alakult a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt.

1926-ban ezen a napon alakult meg az az intézmény, ami akkor még a telefonhírmondóval egyesülten, Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. (MTR) néven működött, és akkor a Magyar Távirati Irodát (MTI) is magában foglalta. Egészen 1950-ig működött, aztán megalakult a Magyar Rádióhivatal (MRH) és ekkor végleg eltűnt a Részvénytársaság (Rt.) és a Telefonhírmondó elnevezés a hivatalos állami struktúrából.

véradás,véradó
Ezeken a helyszíneken várják ma az életmentő véradókat (Fotó: Mediaworks archívum)

Négy helyen lesz ma véradás Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 13:00-18:00 óra között a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
  • 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Továbbra sem enyhül az időjárás

A koponyeg.hu szerint hétfőn eleinte lehet némi napsütés, majd felhősödés kezdődik. Zúzmara, hószállingózás bárhol lehet. Reggel -20 és -6 közötti minimumokkal számolhatunk, délután mindössze -10 és -2 fok közötti hőmérséklet valószínű. Dermesztő hideg lesz.

Aki érdeklődik a női viseletek története iránt, annak irány a Néprajzi Múzeumban

Milyen történeteket hordoznak öltözékeink? Képesek-e a múlt titkait feltárni, az egyének, családok, népcsoportok sorsát megjeleníteni? Kiderül a Néprajzi Múzeum vendégkiállításán, ami még a napokban látogatható és ami az ulmi Dunai Svábok Központi Múzeumából érkező csodaszép viseleteken keresztül tárja fel a Duna menti német lányok és asszonyok életének örömteli és traumatikus eseményeit. A kiállításról itt lehet többet megtudni.

 

