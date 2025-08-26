RETRO RÁDIÓ

Kötelező olvasmány kvíz: Ezt álmodból felkeltve is tudni kell – Te elolvastad hajdanán a kötelező olvasmányokat?

Szeptember 1-jével nem csak a tanulás de a kötelező olvasmányok is visszatérnek. Te mennyire emlékszel még az olvasónaplók regényeire?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 17:15
A kötelező olvasmányok a legtöbb gyerek iskolai mumusai. Manapság sokan el sem olvassák őket, csupán a technológia segítségével megírják a kötelező olvasónaplót. Kvízünkkel most letesztelheted te mennyire emlékszel ezekre a művekre. 

Sok iskolában nyáron is kötelező olvasónaplót írni.
Sok iskolában nyáron is kötelező olvasónaplót írni. Fotó:  unsplash (illusztráció)

Felnőttként sok emberben átértékelődik a kötelező olvasmányok fontossága, és alapműveltségnek tartják ismeretüket. Mások azonban még felnőttként is úgy emlékeznek vissza az iskolai olvasmánylista műveire mint egy kényszerre. Az azonban vitathatatlan, hogy a kötelező olvasmányok meghatározó szerepet játszanak a fiatalok irodalmi nevelésében, kulturális örökségünk megismerésében és szövegértési készségeik fejlesztésében.

Miért fontosak a kötelező olvasmányok / olvasónaplók?

Közös kulturális alap
A klasszikus művek – például a Bánk bán, az Egri csillagok vagy a Pál utcai fiúk – olyan történeteket és karaktereket mutatnak be, amelyek évszázadok óta részei a magyar identitásnak. Ha ezek kimaradnának, nehezebb lenne közös kulturális nyelvet találni.

Életre szóló kérdéseket vetnek fel
A világirodalmi klasszikusok, mint az Antigoné vagy a Romeo és Júlia, nem csupán régmúlt eseményekről szólnak, hanem az emberi döntések, felelősség, szeretet és halál örök dilemmáiról.

Nyelvi és gondolkodási fejlődés
A régebbi nyelvezet megértése kihívás, de egyben fejleszti a szövegértést, a szókincset és a kitartást.

Ugyanakkor a mai diákok életvilága sokszor távol áll a 19. századi vagy ókori szövegektől. Ez nem jelenti azt, hogy el kellene hagyni a klasszikusokat, de érdemes lenne kiegyensúlyozni a listát modernebb, könnyebben befogadható regényekkel is. A kortárs irodalom, ifjúsági regények és fantasy történetek közelebb állnak a mai tinédzserekhez. Ezek a művek segítenek megszerettetni az olvasást, így a klasszikusok befogadása is könnyebbé válik. A modern regények gyakran reflektálnak a mai fiatalok problémáira: identitás, barátság, szorongás, társadalmi kérdések.

Milyen modern művek kerülhetnének a listára?

  • J. K. Rowling: Harry Potter-sorozat – nemcsak varázslat, hanem barátság, bátorság és erkölcsi döntések története.
  • Suzanne Collins: Az éhezők viadala – társadalmi egyenlőtlenség, hatalom és ellenállás kérdései.
  • Markus Zusak: A könyvtolvaj – egy kislány története a második világháború idején, irodalomról és túlélésről.
  • Leiner Laura: Szent Johanna gimi – közvetlenül szól a magyar fiatalok világáról.
  • John Green: Csillagainkban a hiba – fiatal szerelem és a halandóság kérdése mai nyelven.

Ha kíváncsi vagy te mennyire emlékszel még a kötelező olvasmányokból, próbáld ki interaktív kvízünket!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Ki írta az Antigonét?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki volt a Kis Herceg barátja Antoine de Saint-Exupéry könyvében?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki halt meg Molnár Ferenc: A Pál Utcai Fiúk című regényének végén?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hol élt Rómeó és Júlia Shakespeare drámájában?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki volt Robinson Crusoe társa a William Defoe regényeben?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hány szín van Az ember tragédiájában?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Kit ölt meg Bánk Katona József Bánk Bán című drámájában?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Ki írta az Egri csillagokat?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik kötelező olvasmányban hangzott el az alábbi idézet: „A háborúnak az a két nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne - különben egészen kellemes dolog lenne.”
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Hogy hívták Jókai Mór: Az arany ember című regényének főhősét?

 

