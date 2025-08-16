Nemecsek szelleme visszatért a Práter utcába? – fura figura Józsefvárosban

Budapest VIII. kerületében, a Práter utca közelében, illetve a Corvin sétány közelében időnként feltűnik egy különös alak, aki hamar felkeltette a helyiek figyelmét, és most már az internetes közösségekben is visszhangot kapott. A fórumon egy felhasználó mesélte el tapasztalatát: nap mint nap találkozik egy férfival, aki mindig a Práter utcáról kérdezi. A furcsa ismétlődés és a férfi titokzatos, kissé elmerengő tekintete hamar legendává tette a történetet a környéken.

A Práter utcai Pál Utcai Fiúk szoborhoz irányít mindenkit a fura figura Józsefvárosban. Fotó: Magori Mercédesz

A Práter utca furcsa alakja:

A kommentekből kiderült, hogy mások is észrevették a furcsa figurát, és mindenki másként reagált rá. Egyesek viccesen, mintha a Pál Utcai Fiúk Nemecseke tért volna vissza „kísérteni”, hogy fent tartsa ezen irodalmi mű kultuszát a 21. században.

A történet szépsége éppen ebben rejlik: a Corvin-köz mindennapi életét, a helyi kávézók és üzletek nyüzsgését egy váratlan, furcsa figura teszi emlékezetessé. A helyiek a kommentek szerint már megszokták a „titokzatos időutazót”, és sokan mosolyogva állítják, hogy inkább színesíti a kerület mindennapjait, mint hogy zavart okozna. A férfi járókelőket – akár kérik akár nem – leszólítva eligazítja őket a Práter utcához, és arra buzdítja a járókelőket, hogy nézzék meg a Pál Utca Fiúk szobrát, és ha tehetik vigyék el gyermekeiket is egy napon oda.

Ki lehet ez a fura figura?

Egyesek azt állítják, hogy valamilyen mentális zavarral küzdhet a férfi, korábban akár sztrókot kaphatott, beszéde zavaros, és néha összefüggéstelen, de egyébként ártalmatlan és ápolt, rendezett kinézetű. Pénzért sosem koldult, alkohol és kábítószer nyomait sem vélték felfedezni a kommentelők, inkább csak amolyan önjelölt idegenvezetőnek tartják.

Ez a legenda az internetnek köszönhetően messzebbre is eljutott: a fórumozók több humoros teóriát is felvetettek, köztük azt, hogy a férfi talán "Nemecsek" szelleme, aki a régi játékos, hősies gyerekek világából tért vissza, hogy újra felkutassa a Práter utcát. Van, aki úgy véli ő egy nem játékos karakter a szimulációból, amiben élünk. Akihez oda kell menni beszélni hogy mellék küldetéseket kapjunk. Mások egyszerűen úgy vélik, csak egy helyi különc, aki minden nap ugyanazt a kérdést teszi fel, mert szeretné megosztani velünk tudását az utcáról és a Pál Utca Fiúk szobráról.