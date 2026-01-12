A korai univerzum maradványára bukkantak a kutatók
Újabb meglepő felfedezéssel álltak elő a csillagászok. A korai univerzum maradványaira bukkanhattak egy felfedezés során.
A korai univerzum maradványára bukkantak a kutatók. Ez a felfedezés számos eddig megválaszolatlan kérdésre ad választ az univerzumunkkal kapcsolatban.
Korai univerzum maradványra figyeltek fel a kutatók
A felhő „ablak a sötét univerzumra” – mondta Dr. Andrew Fox, a Space Telescope Science Institute munkatársa.
A csillagászok egy forradalmi felfedezést tettek közzé: egy kísérteties, csillagok nélküli, sötét anyagból álló felhőt, amely soha nem látott bepillantást enged a galaxisok kialakulásának rejtett mechanizmusába. A Cloud-9 névre keresztelt éteri objektum az első megerősített példája a régóta jósolt „sikertelen galaxisnak” – a korai univerzum maradványának, amelyben soha nem keletkeztek csillagok.
A spirálgalaxis Messier 94 (M94) peremén, 14 millió fényévnyire található, és egy kompakt, semleges hidrogéngázból álló gömbből áll, amelynek tömege körülbelül egymilliószorosa a Nap tömegének, és amelyet egy láthatatlan, becslések szerint ötmilliárd napmasszát kitevő sötét anyag haló tart össze. A Cloud-9-et eredetileg a kínai Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope (FAST) rádióemisszióin keresztül észlelték, majd a Very Large Array megerősítette, és bár érdekesnek tűnt, lehetett volna egy halvány törpe galaxis is.
A kérdés eldöntéséhez a NASA/ESA Hubble Űrtávcső mély képalkotására volt szükség: egyáltalán nem tartalmazott csillagokat, így még a legkisebb csillagpopulációt is kizárta, rendkívüli pontossággal. Dr. Andrew Fox, a Space Telescope Science Institute munkatársa így nyilatkozott:
Ez a felhő egy ablak a sötét univerzumra. Tudjuk, hogy az univerzum tömegének nagy része sötét anyag, de ez nem bocsát ki fényt. A Cloud-9 ritka lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlenül megfigyeljük a sötét anyag által dominált struktúrát.
A vezető szerző, Dr. Gagandeep Anand hozzátette:
A Hubble előtt azt lehetett volna mondani, hogy ez csak egy nagyon halvány törpe galaxis. De a Hubble érzékenysége egyértelművé tette, hogy ott nincs semmi. Az, hogy nem látszanak csillagok, bizonyítja az elmélet helyességét.
A felfedezés utat nyithat a jövőbeli felfedezésekhez
A legtöbb hasonló haló vagy teljes galaxissá fejlődött, vagy elvesztette gázát a zord környezeti erők, például a ram-nyomás hatására.
Az eredmények, amelyek az The Astrophysical Journal Letters folyóiratban jelentek meg és az Amerikai Csillagászati Társaság 247. találkozóján Phoenixben kerültek bejelentésre, alátámasztják a kozmológiában elfogadott CDM modellt. Megerősítik a gázzal teli, de örökre csillagok nélküli szubgalaktikus sötét anyag halók létezését – elhagyott kozmikus építőelemek, amelyek szétszórva találhatók a helyi univerzumban.
A kutatók úgy vélik, hogy a jövőbeli felmérések során további RELHIC-ek várnak felfedezésre, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a sötét anyag szerepébe a kozmosz alakításában. Jelenleg a Cloud-9 egyedül áll, mint érintetlen túlélő, csendes tanúja annak, hogy az univerzumnak milyen sokszor csak hajszál híján sikerült elkerülnie a csillagokkal teli csodává válást, amelyet ma látunk - olvasható az Express cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre