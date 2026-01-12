A korai univerzum maradványára bukkantak a kutatók. Ez a felfedezés számos eddig megválaszolatlan kérdésre ad választ az univerzumunkkal kapcsolatban.

Korai univerzum maradványra figyeltek fel a kutatók

A felhő „ablak a sötét univerzumra” – mondta Dr. Andrew Fox, a Space Telescope Science Institute munkatársa.

A csillagászok egy forradalmi felfedezést tettek közzé: egy kísérteties, csillagok nélküli, sötét anyagból álló felhőt, amely soha nem látott bepillantást enged a galaxisok kialakulásának rejtett mechanizmusába. A Cloud-9 névre keresztelt éteri objektum az első megerősített példája a régóta jósolt „sikertelen galaxisnak” – a korai univerzum maradványának, amelyben soha nem keletkeztek csillagok.

A spirálgalaxis Messier 94 (M94) peremén, 14 millió fényévnyire található, és egy kompakt, semleges hidrogéngázból álló gömbből áll, amelynek tömege körülbelül egymilliószorosa a Nap tömegének, és amelyet egy láthatatlan, becslések szerint ötmilliárd napmasszát kitevő sötét anyag haló tart össze. A Cloud-9-et eredetileg a kínai Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope (FAST) rádióemisszióin keresztül észlelték, majd a Very Large Array megerősítette, és bár érdekesnek tűnt, lehetett volna egy halvány törpe galaxis is.

A team using @NASAHubble has made the first confirmed detection of a new type of astronomical object: a starless, gas-rich, dark-matter cloud, nicknamed Cloud-9. Here's what this object is teaching us about dark matter and the early universe: https://t.co/csCRXnzgDM pic.twitter.com/ZnUnhy9EYL — NASA (@NASA) January 5, 2026

A kérdés eldöntéséhez a NASA/ESA Hubble Űrtávcső mély képalkotására volt szükség: egyáltalán nem tartalmazott csillagokat, így még a legkisebb csillagpopulációt is kizárta, rendkívüli pontossággal. Dr. Andrew Fox, a Space Telescope Science Institute munkatársa így nyilatkozott:

Ez a felhő egy ablak a sötét univerzumra. Tudjuk, hogy az univerzum tömegének nagy része sötét anyag, de ez nem bocsát ki fényt. A Cloud-9 ritka lehetőséget nyújt arra, hogy közvetlenül megfigyeljük a sötét anyag által dominált struktúrát.

A vezető szerző, Dr. Gagandeep Anand hozzátette:

A Hubble előtt azt lehetett volna mondani, hogy ez csak egy nagyon halvány törpe galaxis. De a Hubble érzékenysége egyértelművé tette, hogy ott nincs semmi. Az, hogy nem látszanak csillagok, bizonyítja az elmélet helyességét.

A felfedezés utat nyithat a jövőbeli felfedezésekhez

A legtöbb hasonló haló vagy teljes galaxissá fejlődött, vagy elvesztette gázát a zord környezeti erők, például a ram-nyomás hatására.