Gigászi nagyságú aszteroidát észleltek a csillagászok, amely egyenest a Föld felé sodródhat

A csillagászok egy hét futballpálya méretű aszteroidát észleltek, amely ráadásul akkora sebességgel forog, amihez foghatót még nem láttak. A 2025 MN45 jelű aszteroida átmérője 710 méter, és 1,88 percenként tesz meg egy teljes fordulatot a Föld körül, ez a sebesség pedig még a szakértőket is zavarba ejtette: úgy vélik, az égi sziklának szilárd kőzetből kell állnia ahhoz, hogy képes legyen megőrizni az alakját.

A tudósokat is zavarba ejtette a hatalmas aszteroida / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Nyilvánvaló, hogy ennek az aszteroidának nagyon nagy szilárdságú anyagból kell készülnie ahhoz, hogy egy darabban maradjon, miközben ilyen gyorsan forog

– mondta el Sarah Greenstreet, a Rubin Obszervatórium Naprendszertudományi Együttműködésének Földközeli Objektumokkal és Csillagközi Objektumokkal foglalkozó munkacsoportjának vezetője.

Számításaink szerint a szilárd kőzethez hasonló kohéziós szilárdságra lenne szüksége. Ez némileg meglepő, mivel a legtöbb aszteroidát az úgynevezett „törmelékhalom” aszteroidának tekintjük, ami azt jelenti, hogy sok-sok apró kőzet- és törmelékdarabból állnak, amelyek a Naprendszer kialakulása vagy az azt követő ütközések során a gravitáció hatására összeálltak

- tette hozzá.

Van miért tartani az aszteroida becsapódásától?

Bár jelenleg az észlelt kőzet az aszteroidaövben található, több százmillió kilométerre tőlünk, előfordult már, hogy a közeli bolygók gravitációja a Föld közelébe lökött aszteroidákat és üstökösöket. A megfigyelés egyébként egy sokkal nagyobb felfedezés része, miután a tudósok 1900 új, korábban még soha nem látott aszteroidát észleltek a Naprendszerünk körül. Ebben a rajban 19 szuper- és ultragyorsan forgó aszteroida található, a 2025 MN45 pedig ezek közül is a leggyorsabban forgó, 500 méternél nagyobb átmérőjű aszteroida új rekordját döntötte meg a csillagászok szerint. Tanulmányuk során a kutatók tavaly áprilisban és májusban, hét éjszakán keresztül, körülbelül 10 órán keresztül gyűjtöttek adatokat, mialatt a Rubin Obszervatórium LSST kameráját – a világ legnagyobb digitális kameráját –, használták az éjszakai égbolt megörökítéséhez.

Az olyan felfedezések, mint ez a kivételesen gyorsan forgó aszteroida, közvetlen eredményei az obszervatórium egyedülálló képességének, hogy nagy felbontású, időtartománybeli csillagászati ​​adatokat szolgáltasson, feszegetve a korábban megfigyelhető határokat

– mondta Regina Rameika, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának munkatársa.