Gigászi nagyságú aszteroidát észleltek a csillagászok, amely egyenest a Föld felé sodródhat
A szakértőket is zavarba ejtette az űrkőzet. Az aszteroida rekordot döntött, mivel sosem látott sebességgel forog.
A csillagászok egy hét futballpálya méretű aszteroidát észleltek, amely ráadásul akkora sebességgel forog, amihez foghatót még nem láttak. A 2025 MN45 jelű aszteroida átmérője 710 méter, és 1,88 percenként tesz meg egy teljes fordulatot a Föld körül, ez a sebesség pedig még a szakértőket is zavarba ejtette: úgy vélik, az égi sziklának szilárd kőzetből kell állnia ahhoz, hogy képes legyen megőrizni az alakját.
Nyilvánvaló, hogy ennek az aszteroidának nagyon nagy szilárdságú anyagból kell készülnie ahhoz, hogy egy darabban maradjon, miközben ilyen gyorsan forog
– mondta el Sarah Greenstreet, a Rubin Obszervatórium Naprendszertudományi Együttműködésének Földközeli Objektumokkal és Csillagközi Objektumokkal foglalkozó munkacsoportjának vezetője.
Számításaink szerint a szilárd kőzethez hasonló kohéziós szilárdságra lenne szüksége. Ez némileg meglepő, mivel a legtöbb aszteroidát az úgynevezett „törmelékhalom” aszteroidának tekintjük, ami azt jelenti, hogy sok-sok apró kőzet- és törmelékdarabból állnak, amelyek a Naprendszer kialakulása vagy az azt követő ütközések során a gravitáció hatására összeálltak
- tette hozzá.
Van miért tartani az aszteroida becsapódásától?
Bár jelenleg az észlelt kőzet az aszteroidaövben található, több százmillió kilométerre tőlünk, előfordult már, hogy a közeli bolygók gravitációja a Föld közelébe lökött aszteroidákat és üstökösöket. A megfigyelés egyébként egy sokkal nagyobb felfedezés része, miután a tudósok 1900 új, korábban még soha nem látott aszteroidát észleltek a Naprendszerünk körül. Ebben a rajban 19 szuper- és ultragyorsan forgó aszteroida található, a 2025 MN45 pedig ezek közül is a leggyorsabban forgó, 500 méternél nagyobb átmérőjű aszteroida új rekordját döntötte meg a csillagászok szerint. Tanulmányuk során a kutatók tavaly áprilisban és májusban, hét éjszakán keresztül, körülbelül 10 órán keresztül gyűjtöttek adatokat, mialatt a Rubin Obszervatórium LSST kameráját – a világ legnagyobb digitális kameráját –, használták az éjszakai égbolt megörökítéséhez.
Az olyan felfedezések, mint ez a kivételesen gyorsan forgó aszteroida, közvetlen eredményei az obszervatórium egyedülálló képességének, hogy nagy felbontású, időtartománybeli csillagászati adatokat szolgáltasson, feszegetve a korábban megfigyelhető határokat
– mondta Regina Rameika, az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának munkatársa.
A tudósok elmagyarázták, hogy mialatt az aszteroidák a Nap körül keringenek, széles sebességtartományban forognak is. Ezek a forgási sebességek nemcsak a több milliárd évvel ezelőtti kialakulásuk körülményeiről árulkodnak, hanem belső összetételükről és élettartamuk során bekövetkezett fejlődésükről is. Egy különösen gyorsan forgó aszteroidát általában egy másik aszteroidával való korábbi ütközés gyorsíthatott fel, ami arra utal, hogy egy eredetileg nagyobb objektum töredéke lehet.
A gyors forgáshoz az is szükséges, hogy az aszteroida elegendő belső szilárdsággal rendelkezzen ahhoz, hogy ne essen szét sok kisebb darabra, amit fragmentációnak nevezünk
– mondta el a csapat egy közleményben .
A legtöbb aszteroida „törmelékhalom”, ami azt jelenti, hogy sok kisebb kőzetdarabból állnak, amelyeket a gravitáció tart össze, és így a sűrűségükön alapuló korlátai vannak annak, hogy milyen gyorsan tudnak forogni anélkül, hogy szétesnének. A fő aszteroidaövben lévő objektumok esetében a gyorsforgás határa a feldarabolódás elkerüléséhez 2,2 óra; az ennél gyorsabban forgó aszteroidáknak szerkezetileg erőseknek kell lenniük ahhoz, hogy épek maradjanak. Minél gyorsabban forog egy aszteroida ezen határérték felett, és minél nagyobb a mérete, annál erősebb anyagból kell készülnie.
- tették hozzá.
Az aszteroidákat és üstökösöket időnként a közeli bolygók gravitációja a Föld szomszédságába taszítja
–mondta el a NASA, majd azt is elárulták, nagyon valószínűtlen, hogy egy olyan nagy aszteroida, amely széles körű károkat okozhat, a következő 100 évben a Földbe csapódjon – írja a Daily Mail.
