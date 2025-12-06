Hatalmas felfedezést tettek a NASA tudósai: ez nagy áttörést jelenthet

A NASA bejelentette, hogy „az élethez elengedhetetlen” jeleket talált egy űrkőzeten, amelyet 2016-ban kezdett el először vizsgálni.

A NASA bejelentette, hogy „az élethez elengedhetetlen” jeleket talált Fotó: NASA / unsplash.com

A NASA jelentős felfedezést tett egy aszteroidán

2023-ban a Bennu nevű aszteroidáról gyűjtött minták a NASA OSIRIS-REx missziójának köszönhetően visszatértek a Földre, és most az űrkőzetet tanulmányozó tudósok új felfedezéseket tettek. Miután az amerikai űrügynökség megkapta a 4,5 milliárd éves aszteroidáról származó mintákat, a tudósok megkezdték azok tulajdonságainak elemzését, hogy több információt szerezzenek a korai Naprendszer kialakulásáról, valamint más univerzumok létezésének lehetőségéről.

A NASA a héten korábban a Bennu-ról megjelent számos tanulmányt követően az X-en közölte, hogy a mintákban először fedeztek fel „a biológia szempontjából elengedhetetlen cukrokat”. Ez az élet egyik fő energiaforrása, mivel a cukrok „csatlakozhatnak a korábban talált nukleobázisokhoz és foszfátokhoz”, ami azt jelenti, hogy az aszteroidán jelen vannak a DNS és RNS kulcsfontosságú építőelemei.

Bár ezek a cukrok nem bizonyítják az élet létezését, kimutatásuk, valamint a Bennu-mintákban korábban kimutatott aminosavak, nukleobázisok és karboxilsavak jelenléte azt mutatja, hogy a biológiai molekulák építőelemei széles körben elterjedtek a Naprendszerben

– magyarázta a NASA egy sajtóközleményben, amely megjegyzi:

„Mivel az OSIRIS-REx mintákat földi szennyeződés nélkül gyűjtötték és elemezték, ezek az eredmények erős bizonyítékot nyújtanak arra, hogy az élet kémiai összetevői könnyen elérhetők voltak a Naprendszer aszteroidáin.”

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent második cikk szintén feltárta, hogy „gumiszerű anyagot” találtak a Bennu-mintákban, amely szintén „még soha nem látott dolog az űrkőzetekben”.