Hatalmas felfedezést tettek a NASA tudósai: ez nagy áttörést jelenthet

Ilyet még a szakemberek sem láttak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 05:30
felfedezés aszteroida kutatás NASA

A NASA bejelentette, hogy „az élethez elengedhetetlen” jeleket talált egy űrkőzeten, amelyet 2016-ban kezdett el először vizsgálni.

A NASA bejelentette, hogy „az élethez elengedhetetlen” jeleket talált Fotó: NASA /  unsplash.com

A NASA jelentős felfedezést tett egy aszteroidán

2023-ban a Bennu nevű aszteroidáról gyűjtött minták a NASA OSIRIS-REx missziójának köszönhetően visszatértek a Földre, és most az űrkőzetet tanulmányozó tudósok új felfedezéseket tettek. Miután az amerikai űrügynökség megkapta a 4,5 milliárd éves aszteroidáról származó mintákat, a tudósok megkezdték azok tulajdonságainak elemzését, hogy több információt szerezzenek a korai Naprendszer kialakulásáról, valamint más univerzumok létezésének lehetőségéről.

A NASA a héten korábban a Bennu-ról megjelent számos tanulmányt követően az X-en közölte, hogy a mintákban először fedeztek fel „a biológia szempontjából elengedhetetlen cukrokat”. Ez az élet egyik fő energiaforrása, mivel a cukrok „csatlakozhatnak a korábban talált nukleobázisokhoz és foszfátokhoz”, ami azt jelenti, hogy az aszteroidán jelen vannak a DNS és RNS kulcsfontosságú építőelemei.

Bár ezek a cukrok nem bizonyítják az élet létezését, kimutatásuk, valamint a Bennu-mintákban korábban kimutatott aminosavak, nukleobázisok és karboxilsavak jelenléte azt mutatja, hogy a biológiai molekulák építőelemei széles körben elterjedtek a Naprendszerben

– magyarázta a NASA egy sajtóközleményben, amely megjegyzi:

„Mivel az OSIRIS-REx mintákat földi szennyeződés nélkül gyűjtötték és elemezték, ezek az eredmények erős bizonyítékot nyújtanak arra, hogy az élet kémiai összetevői könnyen elérhetők voltak a Naprendszer aszteroidáin.”

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent második cikk szintén feltárta, hogy „gumiszerű anyagot” találtak a Bennu-mintákban, amely szintén „még soha nem látott dolog az űrkőzetekben”.

A NASA ezt a gumit úgy írja le, mint „valamit, ami elősegíthette a Földön az élet kialakulásához szükséges összetevők megjelenését”. Ez az anyag, amely egykor puha és rugalmas volt, ma azonban kemény, rendkívül nitrogén- és oxigénben gazdag anyagokból áll.

Az ilyen komplex molekulák biztosíthatták azokat a kémiai prekurzorokat, amelyek elősegítették az élet kialakulását a Földön, és ezeknek a Bennu-ról származó, érintetlen mintákban való megtalálása fontos azoknak a tudósoknak, akik az élet kezdeteit és a bolygónkon kívüli létezését tanulmányozzák

– magyarázza a NASA.

Daniel Glavin, a NASA tudósa és az OSIRIS-REx kutatócsoportjának tagja a felfedezésről így nyilatkozott: „Egyre optimistábbá válok azzal kapcsolatban, hogy életet találhatunk a Földön kívül, akár a saját Naprendszerünkben is.”

Bár a Bennu-mintában minden kémiai építőelem és egyéb komponens megtalálható volt, még mindig nem találtak konkrét bizonyítékot az aszteroidon lévő életre. A szakértő szerint azonban ez „sok új kutatási területet fog megnyitni”, mivel a tudósok alig várják, hogy kiderítsék, miért nem fejlődtek ezek az építőelemek valami bonyolultabbá - számol be róla a Ladbible.

 

