Amerika 20 éve kémkedik a 3I/ATLAS után - valóban idegen eredetű lehet?

Egy új elmélet szerint az Egyesült Államok 20 éven át titokban figyelte a 3I/ATLAS-t egy soha korábban nem látott technológiával. A NASA nemrég új képeket tett közzé az intersztelláris objektumról, a 3I/ATLAS-ról, megerősítve, hogy az egy üstökös. Ez a lépés hónapokkal azután történt, hogy különféle elméletek keringtek az objektumról, miszerint potenciális idegen űrhajó lehet, köztük egy Harvard-i kutató és egy amerikai kongresszusi tag állításaival.

Titkos NASA-megfigyelés 20 éven át: valóban idegen az üstökös? Fotó: Szentandrássy András / Svábhegyi Csillagvizsgáló

A NASA 20 éve titkos megfigyeléseket végzett?

Ahogy az interneten lenni szokott, sokan továbbra sem győződtek meg a hírről, és egy nyomozó azt állítja, hogy a sziklát valójában a NASA már 20 éve figyeli egy titkos bolygóvédelmi küldetés részeként.

A Mediumon megjelent blogbejegyzés, amelyet az International Business Times is ismertetett, azt állítja, hogy kiszivárgott képeket találtak az üstökösről. Ezt követően a cikk egy 2005-ös tudományos dolgozatot is tárgyal, kiemelve a CASSANDRA nevű programot, és összekapcsolja a kettőt.

A képek megfigyelői furcsa geometriai mintázatokat vélnek felfedezni a feltételezett 3I/ATLAS-on, ami állításuk szerint nem illik a természetes üstökösök viselkedéséhez.

A CASSANDRA programot először a 2006-os 57. Nemzetközi Űrhajózási Kongresszuson mutatták be Valenciában, Spanyolországban. A tanulmány bemutatja, hogyan lehet extrém távolságból veszélyes objektumokat észlelni, és részletezi a Földközeli objektumok (NEO-k) kezelésének módjait. Futurista technológiájú NEO-megfigyelő rendszert 2022-ben indítottak el, és mostanra a felhasználók azt feltételezik, hogy mindez egy 20 éves terv része volt - számolt be róla a Daily Star.

Bár a képek meggyőzőnek tűnnek, még nem lettek hitelesítve. Ez azonban nem állította meg a kommentelőket abban, hogy elhiggyék az elméletet. Az egyikük így írt:

Első gondolatom az, hogy ez egy kontrollált kiadás volt, néhány média- és tudományos személyiséggel, hogy a nyilvánosság elé tárják az ötletet. Ha ez valóban egy Föld felé tartó objektum, az esemény sokkja akár az emberiséget is elpusztíthatná, de ha egy kontrollált, folyamatos, nem hivatalos információáramlásról van szó, az embereket fel lehet készíteni a valóság elfogadására pánik nélkül. Ez normálissá válik. Tehát ha valódi, azt gondolom, ez egy kontrollált és engedélyezett „szivárgás” lenne.

Egy másik kommentelő így fogalmazott:

Ez erősen hat. Annyira logikus. Nagyszerű munka. Úgy érzem, most kaptam egy hatalmas darabot a teljesen őrült kirakósból, amit ezzel a cikkel próbálok összeilleszteni. A nagyobb kép vad, és mindez ezzel kapcsolatos.

Egy hét eleji sajtótájékoztatón a NASA vezető tisztviselője, Amit Kshatriyas azt mondta: „Nagyon szeretnénk élet jeleit találni az univerzumban... de a 3I/ATLAS egy üstökös.”