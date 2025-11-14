Meglepődtek a tudósok: mégis idegen űrhajó lehet az 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS egy olyan titokzatos üstökös, amely az elmúlt időszakban felkeltette a világ figyelmét . Vad találgatásokba bocsátkoztak, nem csak a laikusok, de a tudósok is, s a legújabb megfigyelések szerint az 3I/ATLAS valóban egy idegen űrhajó lehet. Egy sor meghökkentő anomáliát fedeztek fel ugyanis vele kapcsolatban, köztük azt, hogy bár rendkívül közel repült a Naphoz, nem esett baja.

Idegen űrhajóval lehet dolgunk

A hét elején a csillagászok bizarr rádiójelet fogtak a 3I/ATLAS nevű objektumtól, miközben az átsuhant a Naprendszerünkön, így elkezdődtek a találgatások, miszerint lehet, hogy mégiscsak idegen űrhajóról van szó. Megdöbbentett a tudósokat, hogy miután a Nappal „ütközött”, folytatta útját, pedig ez egyetlen korábbi üstökössel sem történt meg. A 3I/ATLAS nem hullott szét, hanem egyetlen, ragyogó testként jelent meg, furcsa „anti-farokkal” és két hatalmas sugárral, amelyek ellentétes irányba lövelltek ki anyagot. A szakértők szerint ez a jelenség ellentmond a fizika törvényeinek. MIndezek után Avi Loeb, a Harvard professzora úgy vélte, hogy ezek a furcsaságok „technológiai hajtóművek” lehetnek, utalva arra, hogy az objektum egy másik világból származó anyahajó lehet. Egy teleszkóp azt mutatta, hogy még mindig rendelkezik a rejtélyes objektum az anti-farokkal.

A Daily Mail szerint az anti-farok még akkor is látszódott, mikor már az objektum eltávolodott a Naptól. Egyes tudósok szerint mindez nem több puszta fényjátéknál. A 3I/ATLAS-ról készült legújabb felvételeken olyasmik is láthatóak, amelyek az asztrofizikus Avi Loeb szerint technológiai hajtóművek lehetnek, szintén utalva az objektum idegen mivoltára. A tudós korábban már figyelmeztetett, hogy az űrhajó idegen földről érkezhetett, amely hamarosan kapcsolatba fog lépni a Földdel – írja a Daily Star a portált.