RETRO RÁDIÓ

Meglepődtek a tudósok: mégis idegen űrhajó lehet az 3I/ATLAS

Megdöbbentő felfedezések történtek. Üstökös helyett idegen űrhajóról beszél a professzor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 18:30
atlas UFO űrhajó

A 3I/ATLAS egy olyan titokzatos üstökös, amely az elmúlt időszakban felkeltette a világ figyelmét . Vad találgatásokba bocsátkoztak, nem csak a laikusok, de a tudósok is, s a legújabb megfigyelések szerint az 3I/ATLAS valóban egy idegen űrhajó lehet. Egy sor meghökkentő anomáliát fedeztek fel ugyanis vele kapcsolatban, köztük azt, hogy bár rendkívül közel repült a Naphoz, nem esett baja.

idegen űrhajó
Idegen űrhajó lehet a Föld felé száguldó 3I/ATLAS (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Idegen űrhajóval lehet dolgunk

A hét elején a csillagászok bizarr rádiójelet fogtak a 3I/ATLAS nevű objektumtól, miközben az átsuhant a Naprendszerünkön, így elkezdődtek a találgatások, miszerint lehet, hogy mégiscsak idegen űrhajóról van szó. Megdöbbentett a tudósokat, hogy miután a Nappal „ütközött”, folytatta útját, pedig ez egyetlen korábbi üstökössel sem történt meg. A 3I/ATLAS nem hullott szét, hanem egyetlen, ragyogó testként jelent meg, furcsa „anti-farokkal” és két hatalmas sugárral, amelyek ellentétes irányba lövelltek ki anyagot. A szakértők szerint ez a jelenség ellentmond a fizika törvényeinek. MIndezek után Avi Loeb, a Harvard professzora úgy vélte, hogy ezek a furcsaságok „technológiai hajtóművek” lehetnek, utalva arra, hogy az objektum egy másik világból származó anyahajó lehet. Egy teleszkóp azt mutatta, hogy még mindig rendelkezik a rejtélyes objektum az anti-farokkal.

A Daily Mail szerint az anti-farok még akkor is látszódott, mikor már az objektum eltávolodott a Naptól. Egyes tudósok szerint mindez nem több puszta fényjátéknál. A 3I/ATLAS-ról készült legújabb felvételeken olyasmik is láthatóak, amelyek az asztrofizikus Avi Loeb szerint technológiai hajtóművek lehetnek, szintén utalva az objektum idegen mivoltára. A tudós korábban már figyelmeztetett, hogy az űrhajó idegen földről érkezhetett, amely hamarosan kapcsolatba fog lépni a Földdel – írja a Daily Star a portált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu