Rejtélyes új objektumot fedeztek fel a csillagászok: aggasztó merre tart

A csillagászok nemrégiben egy újabb égitestet azonosítottak, amely az üstökösökre jellemző farok nélkül halad a Naprendszerben. A szakértők szerint ez az apró, gyorsan mozgó objektum a Föld és a 3I/ATLAS között helyezkedik el, amelyről egyesek azt feltételezik, akár egy idegen anyahajó is lehet.

A csillagászok elképesztő felfedezést tettek nemrég, ami feltehetőleg fenyegetést jelenthet a Földünkre nézve / Fotó: pexels.com

A csillagászok újabb felfedezése, valóban veszélyt jelent az emberiségre?

A 3I/ATLAS-t még júliusban fedezték fel, és a Harvard professzora, Avi Loeb szerint 30–40 százalék az esélye annak, hogy nem természetes eredetű. Az objektum szokatlan viselkedést mutatott, ahogy a Nap felé közeledett, és Loeb bírálta a NASA-t, amiért nem tette közzé a Mars Reconnaissance Orbiter által készített nagy felbontású képeket. A képek visszatartásának oka az amerikai kormányzati leállás volt.

Közben a csillagászok egy másik égitestet is észleltek vagyis a C/2025 V1 Borisov nevű „üstököst”, amely farok nélkül mozog a 3I/ATLAS és a Föld között. A Borisov körülbelül 105 millió kilométerre található tőlünk, és várhatóan 2025. november 11-én halad el legközelebb a Földhöz, mintegy 103 millió kilométeres (0,68 csillagászati egységnyi) távolságban, tehát teljesen biztonságos távolságban.

A tudósok szerint a Borisov a Naprendszer távoli Oort-felhőjéből származik, és rendkívül szokatlan pályán mozog: meredek, elnyújtott pályán közelíti meg a Napot, és 2025. november 16-án éri el a Naphoz legközelebbi pontját - írja a Ladbible.

A Borisov fénye mintegy hat perc alatt ér el a Földre. Az égitest hajnali 4:01-kor kel, 10:01-kor éri el legmagasabb pontját, és délután 4:03-kor tűnik el a horizonton. Aki látni szeretné, annak tiszta égbolt és pontos időzítés szükséges.