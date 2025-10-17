Sokkot kaptak a szemtanúk, rejtélyes ufók egy csoportja bukkant fel az égbolton
Földönkívüli invázió közeleg? A felvétel csakhamar hatalmas vitát váltott ki.
Az évek, évtizedek során számtalan felvétel látott már napvilágot feltételezett ufóészlelésekről, amelyek minden egyes alkalommal megosztották az embereket. Ugyan a legtöbben azt talán nem vitatják, hogy a mi bolygónkon túl is léteznie kell életnek a végtelen univerzumban, mindent eldöntően mégsem sikerült bizonyítani a földönkívüliek létezését – a helyzetet pedig tovább bonyolítják azok az ismert esetek, amelyeknél a mai napig nincs magyarázat arra, pontosan mi is történt. Nemrég ismét egy különös jelenségről készült felvétel látott napvilágot, amely csakhamar hatalmas vitát váltott ki.
Egy csapatnyi ufó bukkant fel az égbolton
A hírek szerint egy szemtanú Spanyolországban készített videót egy csapatnyi ufóról, amelyek eltűntek, majd ismét megjelentek az égbolton. Az érdekes jelenséget – amelyet a Coast to Coast AM oldalán osztottak meg – állítólag egy meg nem nevezett nő készítette október 5-én a Mallorca szigetén található Palma üdülővárosban. A felvételen az látható, amint négy fényes gömbből álló csoport lebeg egy felhő előtt, alattuk két hasonló objektummal. A különös ufók lassan mozognak az égen, és a szemtanú legnagyobb megdöbbenésére előbb eltűnnek, mielőtt ugyanilyen hirtelen ismét megjelennének, ezúttal egy másik helyen.
Miután a videó felkerült az internetre, sokan úgy vélekedtek, az ufók túlvilági látogatók lehettek, míg a szkeptikusok szerint csupán drónokat vagy lámpásokat sikerült lencsevégre kapni, amelyeket a városban engedtek fel. A különös el-, majd feltűnés azonban mindenképp rejtélyessé teszi ezt a nem mindennapi esetet.
Te mit gondolsz, mi látható a videóban?
