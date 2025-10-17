Sokkot kaptak a szemtanúk, rejtélyes ufók egy csoportja bukkant fel az égbolton

Az évek, évtizedek során számtalan felvétel látott már napvilágot feltételezett ufóészlelésekről, amelyek minden egyes alkalommal megosztották az embereket. Ugyan a legtöbben azt talán nem vitatják, hogy a mi bolygónkon túl is léteznie kell életnek a végtelen univerzumban, mindent eldöntően mégsem sikerült bizonyítani a földönkívüliek létezését – a helyzetet pedig tovább bonyolítják azok az ismert esetek, amelyeknél a mai napig nincs magyarázat arra, pontosan mi is történt. Nemrég ismét egy különös jelenségről készült felvétel látott napvilágot, amely csakhamar hatalmas vitát váltott ki.

Csapatnyi ufó bukkant fel az égbolton / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Egy csapatnyi ufó bukkant fel az égbolton

A hírek szerint egy szemtanú Spanyolországban készített videót egy csapatnyi ufóról, amelyek eltűntek, majd ismét megjelentek az égbolton. Az érdekes jelenséget – amelyet a Coast to Coast AM oldalán osztottak meg – állítólag egy meg nem nevezett nő készítette október 5-én a Mallorca szigetén található Palma üdülővárosban. A felvételen az látható, amint négy fényes gömbből álló csoport lebeg egy felhő előtt, alattuk két hasonló objektummal. A különös ufók lassan mozognak az égen, és a szemtanú legnagyobb megdöbbenésére előbb eltűnnek, mielőtt ugyanilyen hirtelen ismét megjelennének, ezúttal egy másik helyen.

Miután a videó felkerült az internetre, sokan úgy vélekedtek, az ufók túlvilági látogatók lehettek, míg a szkeptikusok szerint csupán drónokat vagy lámpásokat sikerült lencsevégre kapni, amelyeket a városban engedtek fel. A különös el-, majd feltűnés azonban mindenképp rejtélyessé teszi ezt a nem mindennapi esetet.

Te mit gondolsz, mi látható a videóban?