Elképesztő bejelentés érkezett: a földönkívüliek már öt vagy hat víz alatti UFO-bázist hoztak létre

Döbbenetes kijelentéssel állt elő a magas rangú politikus, Tim Burchett, aki szerint az idegenek "öt vagy hat" víz alatti UFO-bázison rejtőzhetnek a Bahamáknál. A kongresszusi képviselő azt is elmondta, hogy úgy véli, fejlett földönkívüli entitások élhetnek a Föld fel nem fedezett, mélytengeri zónáiban.

Földönkívüli entitások rejtőzhetnek az óceán mélyén / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A földönkívüliek már rég köztünk élnek?

Az UFO-észlelésekért felelős képviselőházi felügyelő bizottság tagjaként Burchett azt nyilatkozta, hogy a földönkívüliek generációk óta a bolygónk óceánjainak mélyén rejtőzhetnek. Hozzátette, az Egyesült Államok partjainál öt vagy hat meghatározott mélytengeri területen gyakran láttak azonosítatlan űrhajókat. Tim Burchett szerint lehetséges, hogy ismeretlen entitások élnek a víz alatt, figyelembe véve, hogy milyen keveset tudunk az óceánról a Hold felszínéhez képest.

A kijelentéseket követően Dr. Michael Salla, a földönkívüli jelenségekkel foglalkozó író és kutató is megszólalt, és azt mondta, a víz alatti idegen bázisok legvalószínűbb észlelése az Atlanti-óceán Bahamák közelében található régiója volt. Elmondta, hogy beszélt olyan hiteles informátorokkal, köztük magas rangú katonai és végrehajtó hatalmi tisztviselőkkel, akik megerősítették a víz alatti bázisok és a fejlett járművek létezését, és jártak is ezeken a bázisokon. Dr. Salla hozzátette, az amerikai haditengerészet egy szigorúan titkos víz alatti létesítményt működtet, az 51-es körzethez hasonlót, AUTEC néven - ami az Atlantic Undersea Testing and Evaluation Centre rövidítése -, az Atlanti-óceánnak ebben a régiójában. Ezekre a kijelentésekre ugyanakkor kézzel fogható bizonyték nem érkezett.

Tim Burchett egyébként korábban már elárulta, hogy az amerikai haditengerészet emberei arról számoltak be, hogy víz alatti járműveket üldöztek, amelyek rendkívüli sebességgel mozogtak, és messze felülmúlták a jelenlegi katonai technológiát. A politikus továbbá arról is nyilatkozott, hogy szerinte az Egyesült Államok kormánya eltussolja az idegenek létezését – írja a Daily Star.