Itt lehet a holttest! – Megoldódhat végre a történelem egyik legnagyobb rejtélye

Jó eséllyel megoldották a szakértők a történelem egyik legnagyobb rejtélyét, hogy mi történt pontosan Amelia Earharttal, aki közel 90 évvel ezelőtt tűnt el. A legendás pilóta és navigátora, Fred Noonan 1937 júliusában tűnt el nyomtalanul, miközben Earhart első nőként próbálta körberepülni a Földet.

A történelem egyik legnagyobb rejtélyéjét fejthették meg a szakértők (Fotó: Pexels – Képünk Illusztráció)

A történelem első női pilótája

Earhart és navigátora, Fred Noonan 1937. július 2-án szállt fel Új-Guineából, hogy teljesítse küldetését: a Föld körberepülését. Már a 31. szakasznál járt a páros, több mint 35 ezer kilométert megtéve, amikor a gépük nyomtalanul eltűnt a Howland-sziget közelében. A legnagyobb amerikai tengeri és légi keresés indult el, de a Lockheed Electra repülőgép sosem került elő.

Most a Nauticos nevű mélytengeri kutatócég áttörést jelentett be. A csapat helyreállított egy Western Electric 13C adót és egy Bendix RA-1A vevőt – pontosan ugyanazokat a típusokat, amelyek Earhart gépén is voltak. Az újratesztelt rádió segítségével meg tudták határozni a pilóta gépének 1937. július 2-án reggel 8 órai helyzetét.

Ez az elemzés szűkítette le a keresési területet Howland-sziget környékén, ahol eddig 9 350 négyzetkilométernyi tengerfeneket vizsgáltak át. Earhart utolsó üzenetei is megerősítik azt az eredményt, hogy 7:58-kor az üzemanyaga vészesen fogy, 8:43-kor érkezett az utolsó jelzés, majd örökre csend lett – írja a brit Express.

A Nauticos negyedik expedícióját most már ezek a tudományos adatok irányítják. A vállalat ígéri, hogy élőben közvetíti a kutatást.