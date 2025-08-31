Most kiderült: ezzel a kéréssel állt elő Károly, Diána hercegné halála után

1997. augusztus 31-én történt a borzasztó baleset, amely után az egész világ gyászba borult: Diana, a későbbi III. Károly király első felesége és két fiának, Vilmosnak és Harrynek az édesanyja Párizsban hunyt el autóbalesetben, erre a napra pedig számtalan ember emlékszik vissza mély szomorúsággal.

Ezt kérte Károly, Diána hercegné halála után

Habár Diána nem sokkal halála előtt vált el Károly királytól – aki akkoriban még walesi herceg volt –, sokan úgy vélik, a kölcsönös tisztelet és udvariasság megmaradt köztük, már csak azért is, mert mindketten keményen dolgoztak a fiaik közös nevelésén, ezt pedig az is alátámasztja, milyen bátor kéréssel állt elő Károly, miután a párizsi Pitié-Salpêtrière Egyetemi Kórházba repült, ahol a hercegné elhunyt. A későbbi király volt felesége nővéreivel, Lady Sarah McCorquodale-lel és Lady Jane Fellowes-szal utazott Párizsba, hogy hazaszállítsák Diána holttestét. Úgy tudni, Károly ekkor arra kérte édesanyját, II. Erzsébetet, hogy királyi repülővel vihesse haza Diánát, amit a néhai királynő nem tartott megfelelő gesztusnak. Károly azonban állítólag ezt figyelmen kívül hagyta, és a királyi repülőgéppel szállíttatta vissza a hercegné holttestét az Egyesült Királyságba. Richard Kay újságíró, aki baráti viszonyban állt Diánával, a Diana: 7 Days That Shook the Windsors (Diana: 7 nap, ami megrázta a Windsorokat) című dokumentumfilmben elmondta, ez egy meglepő és bátor lépés volt Károly részéről.

Károly a királyi géppel akart Párizsba repülni, de a királynő nem engedte. Károly ekkor keményebben küzdött Diánáért, mint amikor még életben volt

– tette hozzá Richard Kay, Diána egy másik barátja, Tina Brown pedig elárulta, Károly teljesen összeomlott volt felesége halála után, a legnehezebb pedig az volt számára, hogyan mondja el a tragikus hírt a fiaiknak, Vilmosnak és Harrynek – írja a Daily Express.