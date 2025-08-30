RETRO RÁDIÓ

Repülőgép-baleset: kiderült, átengedte gyerekeinek a kormányt a kapitány

75 ember vesztette életét a légikatasztrófában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 11:30
pilótafülke tragédia repülőgép baleset repülőgép

A nyomozók nem jutottak szóhoz, amikor visszahallgatták a pilótafülke hangrögzítőjét, amely az Aeroflot 593-as járatának utolsó pillanatait rögzítette.

Gyermekeire bízta a repülőgép irányítását
Gyermekeire bízta a repülőgép irányítását (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Gyermekeinek engedte át a repülőgép irányítását

1994. március 23-án a Moszkvából Hongkongba tartó repülőgépet Andrej Viktorovics Danyilov kapitány, Igor Vasziljevics Piszkarjov első tiszt, valamint Jaroszlav Vlagyimirovics Kudrinszkij tartalék kapitány vezette.

Hajnali 1 óra előtt Kudrinszkij meghívta gyermekeit a pilótafülkébe első nemzetközi útjuk során, hogy lássák őt munka közben. Bár a szabályok kifejezetten tiltották, hogy a gyerekek a pilótafülkébe lépjenek, az apuka még tovább ment! Engedte, hogy a 13 éves Jana és a 15 éves Eldar a vezérlőülésbe üljön, és az automata pilóta mellett „vezesse” a gépet.
 Jana csak látszólag irányította a gépet, ám a férfi fia, Eldar akkora erőt fejtett ki a kormányon, hogy 30 másodperc múlva kikapcsolta az automata pilótát, és ténylegesen átvette az irányítást. Ő vette észre elsőként a problémát, amikor a gép jobbra sodródott, de ekkor már majdnem 90 fokkal letért az útvonalról. A három pilóta hiába küzdött, a repülőgép zuhanni kezdett.

Menj hátra! Menj hátra, Eldar! Látod a veszélyt, ugye? Most menjetek ki! Minden rendben van

– hallható Kudrinszkij hangja a felvételen. A hangfelvételen, mely ekkor megszakadt, és a repülőgépet kb. 260 km/órás sebességgel a Kuznyecki-Alatau hegységnek csapódott.

A roncsokat egy eldugott hegyoldalon, Mezsduresenszk városától mintegy 20 km-re találták meg. A mentők füstölgő törmeléket és felismerhetetlenségig összeégett emberi maradványokat találtak a helyszínen – írja a Mirror.

 A légi-szerencsétlenség során a repülőgép mind a 63 utasa és 12 fős személyzete életét vesztette.

 

