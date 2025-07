Kegyeletsértő: kiborultak az Air India áldozatainak hozzátartozói

Itt az újabb megdöbbentő hír az Air India tragédiája kapcsán. Szörnyű hibák sorozata súlyosbítja a gyászoló brit családok fájdalmát az Air India múlt havi repülőgép-szerencsétlensége után. Több áldozat földi maradványát tévesen azonosították Indiában, mielőtt hazaszállították volna azokat az Egyesült Királyságba – derült ki egy folyamatban lévő vizsgálatból.

A tragédia után botrány borzolja a gyászolók idegeit Fotó: SIDDHARAJ SOLANKI/MTI EPA

A tragédiában, amely az Air India 171-es járatát érintette, összesen 261-en vesztették életüket, köztük 52 brit állampolgár is. A gép röviddel az Ahmedabadból való felszállás után zuhant le, miközben London-Gatwick irányába tartott. Az egyik legsúlyosabb esetben több áldozat maradványait egy koporsóba keverték, így azokat a temetés előtt szét kellett választani. Egy másik családnak le kellett mondania hozzátartozója búcsúszertartását, miután kiderült, hogy a koporsóban egy teljesen másik személy teste került – írja a DailyStar.

A botrányra akkor derült fény, amikor dr. Fiona Wilcox, az Inner West London kerületi halottkémje megpróbálta DNS-minták alapján beazonosítani a holttesteket, azokat összevetve a családok által szolgáltatott mintákkal. Eddig két esetben bizonyosodott be az elcserélés ténye, ám a szakértők attól tartanak, hogy további hibák is történhettek.

James Healy-Pratt, a brit áldozatok ügyvédje úgy nyilatkozott:

Az elmúlt hetekben több érintett család otthonában jártam. A legfőbb vágyuk az volt, hogy méltósággal eltemethessék szeretteiket. Ehelyett most azzal kell szembesülniük, hogy rossz testet kaptak vissza, vagy egyáltalán nem kapták meg hozzátartozójuk földi maradványait.

„Az egyik családnak jelenleg nincs kit eltemetnie, mert nem a rokonuk van a koporsóban. De ha nem őt kapták meg, akkor vajon kinek a testét kapták? És hol van az ő hozzátartozójuk?” – tette fel a kérdést.

Az ügy komolysága miatt várhatóan Keir Starmer brit miniszterelnök személyesen is szóba hozza a történteket Narendra Modi indiai kormányfő előtt a jövő heti állami látogatás során. A brit kormány elismerte, hogy a történtek „rendkívül megrázóak”, és együttérzését fejezte ki az érintett családok felé.