Hőségriasztás: ezt tedd a nagy melegben, hogy életben maradj

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Forró hétvégére számíthatunk, 40 Celsius-fokra is felmehet a hőmérséklet. Nagyon fontos a hőség elleni védekezés; az életünkbe is kerülhet, ha nem figyelünk magunkra eléggé!

Brutális hőségre számíthatunk Fotó: Köpönyeg

Rekkenő hőséggel kell szembenéznünk

A nyári kánikulában gyakoriak a hőegyensúlyi zavarok, amik közül a legsúlyosabb a hőguta. A tünetek jelentkezésekor már sokszor késő, súlyos szervi problémákat okozhat, de legrosszabb esetben halállal is végződhet. Nagyon fontos a megelőzés. Tűző napon a hőérzet akár 50 Celsius fok is lehet.

Tovább erősödik és jellegében is megváltozik ez a hőhullám, és még közel sincs vége

- kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

„Igen komoly orvosmeteorológia szituációban vagyunk, ez egy olyan időszak, amikor a többlethalálozásnak igen nagy a valószínűsége. Nem csak a súlyos betegségekkel élők halálozhatnak el ilyenkor, hanem olyanok is, akiknél semmilyen előjel nem mutat arra, hogy bekövetkezhet ez a fatális következmény”– tette hozzá, kiemelve: ilyenkor mindenkinek sokkal fokozottabb óvatossággal kell viselkednie, jobban kell ügyelnie saját és a környezete állapotára.

Védekezzünk a forróság ellen!

A meteogyógyász kiemelte, hogy fontos a megfelelő védekezés a forróság ellen:

Két dologra feltétlenül figyelni kell. Minél kisebbre kell csökkenteni a hőterhelést, tehát nem szabad kimenni a tűző napra és a belső hőterhelést is csökkentjük azzal, hogy a tevékenységünket, a mozgást visszafogjuk. A másik pedig a hűtőfolyadék, azaz a víz megfelelő pótlása. Rengeteg sót és ásványi anyagot veszítünk, amikor izzadunk; ezeknek a pótlása nagyon fontos, különben felborul az elektrolitháztartás, ami veszélyes hőgörcsökhöz vezethet. Amennyiben nem tudunk megfelelően izzadni, akkor fennáll a hőkifáradás fokozott veszélye

- int a meteogyógyász.