Hőségriasztás: ezt tedd a nagy melegben, hogy életben maradj

Szakember hívta fel a figyelmet a hőegyensúlyi zavarok veszélyeire. Végzetes lehet a brutális hőség!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 06:30
hőségriadó meteogyógyász időjárás

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Forró hétvégére számíthatunk, 40 Celsius-fokra is felmehet a hőmérséklet. Nagyon fontos a hőség elleni védekezés; az életünkbe is kerülhet, ha nem figyelünk magunkra eléggé! 

hőség
Brutális hőségre számíthatunk Fotó: Köpönyeg

Rekkenő hőséggel kell szembenéznünk 

A nyári kánikulában gyakoriak a hőegyensúlyi zavarok, amik közül a legsúlyosabb a hőguta. A tünetek jelentkezésekor már sokszor késő, súlyos szervi problémákat okozhat, de legrosszabb esetben halállal is végződhet. Nagyon fontos a megelőzés. Tűző napon a hőérzet akár 50 Celsius fok is lehet.

Tovább erősödik és jellegében is megváltozik ez a hőhullám, és még közel sincs vége

- kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

„Igen komoly orvosmeteorológia szituációban vagyunk, ez egy olyan időszak, amikor a többlethalálozásnak igen nagy a valószínűsége. Nem csak a súlyos betegségekkel élők halálozhatnak el ilyenkor, hanem olyanok is, akiknél semmilyen előjel nem mutat arra, hogy bekövetkezhet ez a fatális következmény”– tette hozzá, kiemelve: ilyenkor mindenkinek sokkal fokozottabb óvatossággal kell viselkednie, jobban kell ügyelnie saját és a környezete állapotára.

 

Védekezzünk a forróság ellen!

A meteogyógyász kiemelte, hogy fontos a megfelelő védekezés a forróság ellen:

Két dologra feltétlenül figyelni kell. Minél kisebbre kell csökkenteni a hőterhelést, tehát nem szabad kimenni a tűző napra és a belső hőterhelést is csökkentjük azzal, hogy a tevékenységünket, a mozgást visszafogjuk. A másik pedig a hűtőfolyadék, azaz a víz megfelelő pótlása. Rengeteg sót és ásványi anyagot veszítünk, amikor izzadunk; ezeknek a pótlása nagyon fontos, különben felborul az elektrolitháztartás, ami veszélyes hőgörcsökhöz vezethet. Amennyiben nem tudunk megfelelően izzadni, akkor fennáll a hőkifáradás fokozott veszélye

- int a meteogyógyász.

 A legfontosabbak kánikula idején:

 

  •  Hűtsd a lakóhelyed! Engedd le a redőnyöket, húzd be a sötétítő függönyöket, használj ventilátort vagy légkondicionálót.
  • Maradj hidratált! Ügyelj a megfelelő mennyiségű folyadék pótlására. Naponta legkevesebb 2-3 liter víz elfogyasztása ajánlott.
  • Kerüld a terhelést és a napon tartózkodást! Főleg a déli órákban ne legyél közvetlen napsütésben. A strandon, a kertben és az utcán is ügyelj a napszúrás és a bőrrák kialakulásának veszélyére. Viselj kalapot és használj naptejet. 
  • Segítsünk egymásnak! A különösen érintett korcsoportok – idősek, gyerekek, mozgáskorlátozottak – kapjanak megfelelő figyelmet: például napi hívás, klimatizált hely vagy segítség a bevásárlásban. 

 

 

