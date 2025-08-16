Szerelme kedvéért próbált ölni a nő – az anyja árulta el a végzetes nyomot

A 45 éves amerikai nő, Aimee Betro, Wisconsinból utazott az Egyesült Királyságba, hogy brit szeretője megbízásából merényletet hajtson végre Birminghamben. A kísérlet azonban kudarcba fulladt, amikor a fegyvere besült és a helyszínen hagyott DNS-nyomok végül a lebukásához vezettek.

A bérgyilkos nő, szerelme miatt ragadott fegyvert, de a számításai nem jöttek be / Fotó: Facebook

A nő eszét elvette a szerelem

Az eset 2019 szeptemberében történt egy csendes birminghami utcában. Betro niqabban próbálta leplezni kilétét, amikor a célpont, a 33 éves Sakinder Ali háza előtt lesben állt. Előbb az utcán próbálta fejbe lőni az áldozatot, de a fegyver besült, így Ali el tudott menekülni. Néhány órával később Betro visszatért, és három lövést adott le a ház két hálószobájának ablakaira – szerencsére senki sem sérült meg.

A nyomozás során kiderült, hogy a merényletet a 31 éves drogdíler, Mohammed Nabil Nazir rendelte meg, akivel Betro egy internetes társkeresőn ismerkedett meg. A nő állítólag “teljesen bele volt bolondulva” a férfiba és már korábban is járt nála az Egyesült Királyságban. Nazir két ember ellen is bosszút akart állni, egyikük Ali volt.

A rendőrséget egy kesztyűn talált DNS-nyom vezette a tetteshez. Az FBI, a brit hatóságok kérésére, felkutatta Betro édesanyját Wisconsinban. Mivel az amerikai és brit DNS-profilrendszer kompatibilis, az összevetés egyértelmű egyezést mutatott. Az anya később arra biztatta lányát, hogy adja fel magát, de Betro közel öt évig bujkált, mígnem 2024 nyarán Örményországban bukkantak rá.

A birminghami bíróság előtt Betro tagadta a vádakat és azt állította, hogy a lövöldözést egy másik “amerikai nő” követte el, aki véletlenül ugyanúgy nézett ki, beszélt, és ugyanazokat a cipőket viselte. A CCTV-felvételek, a DNS és a tanúvallomások azonban meggyőzték az esküdtszéket.

Betrót összeesküvés bűntettében, lőfegyver birtoklásában erőszakos fenyegetés szándékával, valamint lőszerek illegális behozatalával vádolták és elítélték. Jövő héten várható, hogy életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélik, hosszú minimális letöltendő idővel - olvasható a The Mirror cikkében.