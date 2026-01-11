RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett

Ezt mondta el Nyitrai Zsolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 12:50
"Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett. Szolgáltató államként számukra kiszámítható és stabil működési feltételeket biztosítunk. Költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatjuk őket" - mondta el a Facebook-oldalán közzétett videóban Nyitrai Zsolt.

Új videóval jelentkezett Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Magyarország kormányának stratégiai partnerei a fogyatékossági érdek-képviseletek, amelynek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk. Köszönjük a közös munkát! Szavak helyett tettek, a fogyatékossággal élők és közösségeik 2026-ban is számíthatnak ránk!

- emelte ki a miniszterelnök főtanácsadója.

Dr. Kósa Ádám, fogyatékosságügyi államtitkár ehhez azt fűzte hozzá: a kormány azon dolgozik, hogy a fogyatékossággal élők érdekképviseleti szervezetei hatékonyan működhessenek. Ezért erősítik az érdekképviseleti szervezeteket kiszámítható támogatással, és valódi, plusz folyamatos partnerséggel. 

Év elején hatályba lépett a 2026-2036 évekre szóló országos fogyatékosságügyi program, amely hosszútávú, átfogó irányt ad a fogyatékosságügyi politikának. A fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága garancia arra, hogy ez a munka nem ígéret, hanem cselekvés. Semmit rólunk, nélkülünk. Ez ma a kormányzati gyakorlat

- tette hozzá.

Mutatjuk a videót!

 

