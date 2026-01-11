Nyitrai Zsolt: Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett
Ezt mondta el Nyitrai Zsolt.
"Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett. Szolgáltató államként számukra kiszámítható és stabil működési feltételeket biztosítunk. Költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatjuk őket" - mondta el a Facebook-oldalán közzétett videóban Nyitrai Zsolt.
Ezt mondta el Nyitrai Zsolt
Magyarország kormányának stratégiai partnerei a fogyatékossági érdek-képviseletek, amelynek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk. Köszönjük a közös munkát! Szavak helyett tettek, a fogyatékossággal élők és közösségeik 2026-ban is számíthatnak ránk!
- emelte ki a miniszterelnök főtanácsadója.
Dr. Kósa Ádám, fogyatékosságügyi államtitkár ehhez azt fűzte hozzá: a kormány azon dolgozik, hogy a fogyatékossággal élők érdekképviseleti szervezetei hatékonyan működhessenek. Ezért erősítik az érdekképviseleti szervezeteket kiszámítható támogatással, és valódi, plusz folyamatos partnerséggel.
Év elején hatályba lépett a 2026-2036 évekre szóló országos fogyatékosságügyi program, amely hosszútávú, átfogó irányt ad a fogyatékosságügyi politikának. A fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága garancia arra, hogy ez a munka nem ígéret, hanem cselekvés. Semmit rólunk, nélkülünk. Ez ma a kormányzati gyakorlat
- tette hozzá.
Mutatjuk a videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre