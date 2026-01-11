RETRO RÁDIÓ

„Fussatok Brüsszelig!” – Magyar Péter nem teszi zsebre, amit a Fidesz-kongresszuson kapott

Megkérdőjelezett hitelesség, brüsszeli lerakat, baloldali konstrukció – ezek a megállapítások is elhangzottak Magyar Péterre és a Tisza Pártra vonatkozóan a Fidesz-kongresszuson.

Szerző: Metropol
2026.01.11.
Módosítva: 2026.01.11. 12:38
Kocsis Máté Magyar Péter Tisza Párt Fidesz-kongresszus Orbán Viktor

Kemény üzenetekkel és kíméletlen ténymegállapításokkal sorozták a Fidesz-kongresszuson a legújabb baloldali üdvöskét: Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A felszólalók egyértelművé tették, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem valódi alternatíva, hanem egy régi baloldali konstrukció új köntösben, Brüsszel szolgálatába állítva. A kongresszusi színpadon egymás után hangzottak el azok a mondatok, amelyeket a Tisza elnöke aligha tesz majd zsebre. A Ripost nemrég összegyűjtötte a legjobbakat.

Magyar Péter
Menczer Tamás, Fidesz kommunikációs igazgatója személyesen Magyar Péternek üzent / 2026_01_10 Budapest / Fotó: MW

Magyar Péter nem valódi alternatíva 

Nem maradtak adósak az üzenetekkel a Fidesz-kongresszus felszólalói: Magyar Péterre és a Tisza Pártra össztűz zúdult, a kormánypárt vezetői világossá tették, mit gondolnak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már a nyitómondatával zseniálisan odaszúrt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– hangzott el ironikusan, a közönség legnagyobb megelégedésére, amit hangos nevetéssel is kifejeztek.

Idézet a Tisza Párt legőszintébb emberétől. Tarr Zoltántól származnak ezek a szavak

– tette hozzá, egyértelművé téve a célzást Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének elhíresült szavaira. – Ők, vagyis a Tisza ugyanis így gondolják, és így is viselkednek, semmilyen fontos dologban nem foglalnak állást, hallgatnak. Vagy legalábbis próbálnak, hiszen a vezetőik rendszeresen elszólják magukat, ma már világosan látszik, pontosan tudjuk, hogy megszorításokra készülnek, és arra, hogy a Fidesz által bevezetett kedvezményeket elveszik.” 

Magyar Péter megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is

– emelte ki Kocsis Máté, pontos képet adva ezzel arról, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt hogyan árulja a magyar embereket Brüsszelben. 

Ezután a frakcióvezető azokat a tételeket sorolta fel, amelyek számára és a politikai közössége számára újdonságként hatottak az utóbbi időben:

Azt sem tudtuk, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait.

De van, amiben nincs újdonság:

Ezek ugyanazok, Bokrostól Kéri Lászlón át Surányiig, és ugyanúgy fogjuk legyőzni őket. Készüljünk, mert 92 nap múlva felkenjük a Tisza Pártot a falra!

Kövér László, az Országgyűlés elnöke következetesen „Peter Magyarként” emlegette Magyar Pétert, utalva arra, hogy nem magyar, hanem brüsszeli érdekeket szolgál:

Ha nem vigyázunk, mindent elveszíthetünk… Peter Magyarnak és neobolsevista különítményeseinek sem a szavai, sem a tettei nem hagynak kétséget

– mondta az Országgyűlés elnöke.

 

A kongresszus egyik legkeményebb felszólalása Menczer Tamástól, a Fidesz kommunikációs igazgatójától érkezett:

Üzenem a hazug-műmájer figuráknak: vége.

Majd személyesen is Magyar Péterhez fordult:

Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! Április után nem lesz semmid!  Már most sincs. A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna. Három hónap múlva nem marad neked senki, csak Ruszin-Szendi, de vele vigyázz, fegyvere van.

Orbán Viktor2026_01_10Budapestfidesz kongresszus
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-kongresszuson, 2026.01.10. / Fotó: MW

„A vége már megvan”

Végül Orbán Viktor miniszterelnök tette fel a korábbiakra a koronát. 

Itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás. Amikor valaki önmerényletről, berepülő drónról és választási csalásról beszél, tudhatjuk, hogy már a választási vereségét magyarázza. Itt a vége, fuss el véle. A vége már megvan. Már csak a futás van hátra. Fussatok Brüsszelig! Ott vár rátok Manfred Papa és Ursula Mama. Majd megvigasztalnak benneteket!

– üzente a miniszterelnök Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.

A Fidesz Kongresszusának üzenete kristálytiszta: a Tisza Párt nem valódi alternatíva, Magyar Péter pedig nemcsak politikai, hanem hitelességi kihívással is szembenéz. A kormánypárt vezetői világossá tették: ezért feltétlenül szükséges, hogy a jelenlegi kormány maradjon hatalmon, és ne a brüsszeli érdekeket szolgáló baloldali Tisza Párt kerüljön a kormányrúdhoz.

Tekintsd meg a Fidesz-kongresszusról szóló videónkat:


 

 

