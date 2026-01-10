Kövér László: ha rosszul választunk áprilisban, mindent elveszíthetünk

Kövér László, Fidesz Országos Választmányának elnöke és az Országgyűlés elnöke volt a Fidesz-kongresszus első felszólalója. A politikus szerint azért gyűltek ma össze, hogy szemügyre vegyék, kik szállnak majd harcba áprilisban. Kövér László hozzátette, hogy a Fidesz 106 jelöltjéből 41-en most áprilisban mérettetik meg magukat először országgyűlési választáson. Kövér László hozzátette, hogy a Fidesz 106 jelöltjéből 41-en most áprilisban mérettetik meg magukat először országgyűlési választáson.

Kövér László volt a Fidesz 31. kongresszusának első felszólalója / Fotó: youtube

A választmányi elnök szerint a jelöltek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a választási kampányban elmondják az embereknek, hogy az ország sorsdöntő választás előtt áll - írja a Ripost.

Szerinte ugyanis, ha áprilisban rosszul választunk, akkor mindent elveszíthetünk, ami legalább három pontban foglalható össze:

Mindent elveszíthetünk anyagi értelemben, amiért az elmúlt 16 évben megdolgoztunk. A Tisza Párt megszorítócsomagja komoly veszélyt jelent a családok számára. Elveszíthetjük az elmúlt 3 és fél évtizedben kivívott szabadságunkat is. Elveszíthetjük életmódunkat, kultúránkat, önmagunk meghatározásának és gyermekeink nevelésének szabadságát.

Rámutatott, hogy hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja „alárendelt tartományokká degradálni” az Európai Unió „elvben” egyenrangú és független tagállamait.

Az Országgyűlés elnöke, a Fidesz alapítótagja emlékeztetett, európai politika elért oda, ahova sosem szabad: a háborúba. Felidézte, szülei, nagyszülei átélték a háborúk borzalmait, a forradalmat és az ő generációja az első hosszú idő után, akiknek megadatott, hogy ne kelljen rettegnie, és a boldog békeidőkben élhet.

Kövér László szerint a brüsszeli elit képes lángba borítani az egész világot, Magyar Péter pedig a brüsszeli háborús akaratot szolgálja ki.

