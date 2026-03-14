RETRO RÁDIÓ

Flakongyűjtők szállták meg a Fradi-pályát, ez az oka

Megszállták a Groupama Aréna környékét a gyűjtögetők. Elmondásuk szerint egy-egy Fradi-meccs alkalmával akár 5-6 ezer forintnyi flakont és sörösdobozokat is összeszednek, amivel két napra is biztosíthatják maguknak az élelmiszerre valót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 07:00
Új „üzletág” alakult ki a futball körül: a flakongyűjtők a biztos sikerre mennek, ha egy-egy meccs előtt megszállják a népszerűbb csapatok stadionjait. A csütörtök esti (2-0-s hazai sikerrel végződött) Fradi-Braga találkozót csaknem 20 ezer ember tisztelte meg személyes jelenléttel. Mivel az aréna területére köztudottan tilos kintről bevinni flakonban vagy dobozban folyadékot, a kapuban álló biztonsági őrök rendre elveszik azokat az érkező szurkolóktól. Egy-egy összecsapás előtt a drukkerek nagy része szívesen melegít némi alkohollal vagy üdítővel, így a pet-palackok felhalmozására szakosodott ügyeskedők sikere garantált. A Metropolnak több leleményes szerencsevadász is lelkesen beszélt a lehetőségről.

Sanyinak bejött a flakongyűjtés  Fotó: Metropol

Sanyi fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő egyébként ízig-vérig fradista.

Itt születtem a kerületben, a Szent István Kórházban, ezért nem is szurkolhatnék más csapatnak. Néha egy-egy meccsre is kimegyek, már ha akad rá pénzem

 – mondta stadion bejárata közelében álló férfi. Sokan már messziről kiszúrják a hatalmas zsákja miatt, és nem is kérdés számukra, hogy a kiürített flakont végül odaadják-e egy gyűjtögetőnek. Elvégre a kukából nincs elég az aréna körül, így csak melléjük tehetnék az értékes hulladékot, ezért aztán maguk is úgy vélik, jobb, ha legalább segítenek valakinek a csekély adománnyal.

A flakongyűjtéssel mindenki jól jár

Sanyi is ismeri a mondást: sok kicsi sokra megy. Hogy ez mennyire igaz, azt már többször megtapasztalta.

Amióta a betétdíjat bevezették, flakongyűjtéssel egészítem ki a jövedelmemet. Járom a várost, a Margit-szigetet, és kiürítem a szeméttárolókat. Már ezzel is biztosítom magamnak alkalmanként az egynapi élelmiszerpénzt, ám a Fradi-pálya egy valóságos aranybánya. Itt egy-egy mérkőzés előtt 100-120 palackot és dobozt is összehordanak nekem, amiért így 6 ezer forintos vásárlási kupont veszek ki az automatákból

 – mesélte a flakongyűjtő, majd huncut kacsintással elárulta, hogy bizony előfordul, hogy egy-egy jószívű futballdrukker nem is teljesen üríti ki az üvegcséjét, mielőtt neki ajándékozza.

Ez remek dolog, mert így legalább ihatok is egy picikét

 – lelkendezett, majd nagyot húzott az italos üvegből.

Lászlónak sincs oka panaszkodni.

Lacit a kényszer vitte az aranybányába  Fotó: Metropol

Egy-egy meccs előtt 4-5 ezer forintot szedek össze. Ha van állásom, raktárosként és rakodóként dolgozom. Úgy szoktam rá a gyűjtésre, hogy amikor munkanélküli voltam, sokszor szerettem volna inni egy kávét, de nem volt miből. Akkor néhány tárolóból kiszedtem a palackokat, és rájöttem, hogy ez egy kiváló üzletág

 – mosolygott a férfi, és elárulta: Újpesten lakik a szintén gyűjtögető barátnőjével egy saját lakásban.

Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy pénzt keressünk. Tisztességes munka ez, aminek több haszna is van. A flakonokkal nem szemetelnek a szurkolók, mi pedig meg tudunk vacsorázni.

- fogalmazott a férfi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
