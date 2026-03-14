Flakongyűjtők szállták meg a Fradi-pályát, ez az oka
Megszállták a Groupama Aréna környékét a gyűjtögetők. Elmondásuk szerint egy-egy Fradi-meccs alkalmával akár 5-6 ezer forintnyi flakont és sörösdobozokat is összeszednek, amivel két napra is biztosíthatják maguknak az élelmiszerre valót.
Új „üzletág” alakult ki a futball körül: a flakongyűjtők a biztos sikerre mennek, ha egy-egy meccs előtt megszállják a népszerűbb csapatok stadionjait. A csütörtök esti (2-0-s hazai sikerrel végződött) Fradi-Braga találkozót csaknem 20 ezer ember tisztelte meg személyes jelenléttel. Mivel az aréna területére köztudottan tilos kintről bevinni flakonban vagy dobozban folyadékot, a kapuban álló biztonsági őrök rendre elveszik azokat az érkező szurkolóktól. Egy-egy összecsapás előtt a drukkerek nagy része szívesen melegít némi alkohollal vagy üdítővel, így a pet-palackok felhalmozására szakosodott ügyeskedők sikere garantált. A Metropolnak több leleményes szerencsevadász is lelkesen beszélt a lehetőségről.
Sanyi fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő egyébként ízig-vérig fradista.
Itt születtem a kerületben, a Szent István Kórházban, ezért nem is szurkolhatnék más csapatnak. Néha egy-egy meccsre is kimegyek, már ha akad rá pénzem
– mondta stadion bejárata közelében álló férfi. Sokan már messziről kiszúrják a hatalmas zsákja miatt, és nem is kérdés számukra, hogy a kiürített flakont végül odaadják-e egy gyűjtögetőnek. Elvégre a kukából nincs elég az aréna körül, így csak melléjük tehetnék az értékes hulladékot, ezért aztán maguk is úgy vélik, jobb, ha legalább segítenek valakinek a csekély adománnyal.
A flakongyűjtéssel mindenki jól jár
Sanyi is ismeri a mondást: sok kicsi sokra megy. Hogy ez mennyire igaz, azt már többször megtapasztalta.
Amióta a betétdíjat bevezették, flakongyűjtéssel egészítem ki a jövedelmemet. Járom a várost, a Margit-szigetet, és kiürítem a szeméttárolókat. Már ezzel is biztosítom magamnak alkalmanként az egynapi élelmiszerpénzt, ám a Fradi-pálya egy valóságos aranybánya. Itt egy-egy mérkőzés előtt 100-120 palackot és dobozt is összehordanak nekem, amiért így 6 ezer forintos vásárlási kupont veszek ki az automatákból
– mesélte a flakongyűjtő, majd huncut kacsintással elárulta, hogy bizony előfordul, hogy egy-egy jószívű futballdrukker nem is teljesen üríti ki az üvegcséjét, mielőtt neki ajándékozza.
Ez remek dolog, mert így legalább ihatok is egy picikét
– lelkendezett, majd nagyot húzott az italos üvegből.
Lászlónak sincs oka panaszkodni.
Egy-egy meccs előtt 4-5 ezer forintot szedek össze. Ha van állásom, raktárosként és rakodóként dolgozom. Úgy szoktam rá a gyűjtésre, hogy amikor munkanélküli voltam, sokszor szerettem volna inni egy kávét, de nem volt miből. Akkor néhány tárolóból kiszedtem a palackokat, és rájöttem, hogy ez egy kiváló üzletág
– mosolygott a férfi, és elárulta: Újpesten lakik a szintén gyűjtögető barátnőjével egy saját lakásban.
Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy pénzt keressünk. Tisztességes munka ez, aminek több haszna is van. A flakonokkal nem szemetelnek a szurkolók, mi pedig meg tudunk vacsorázni.
- fogalmazott a férfi.
