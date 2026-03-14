Flakongyűjtők szállták meg a Fradi-pályát, ez az oka

Új „üzletág” alakult ki a futball körül: a flakongyűjtők a biztos sikerre mennek, ha egy-egy meccs előtt megszállják a népszerűbb csapatok stadionjait. A csütörtök esti (2-0-s hazai sikerrel végződött) Fradi-Braga találkozót csaknem 20 ezer ember tisztelte meg személyes jelenléttel. Mivel az aréna területére köztudottan tilos kintről bevinni flakonban vagy dobozban folyadékot, a kapuban álló biztonsági őrök rendre elveszik azokat az érkező szurkolóktól. Egy-egy összecsapás előtt a drukkerek nagy része szívesen melegít némi alkohollal vagy üdítővel, így a pet-palackok felhalmozására szakosodott ügyeskedők sikere garantált. A Metropolnak több leleményes szerencsevadász is lelkesen beszélt a lehetőségről.

Sanyinak bejött a flakongyűjtés Fotó: Metropol

Sanyi fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő egyébként ízig-vérig fradista.

Itt születtem a kerületben, a Szent István Kórházban, ezért nem is szurkolhatnék más csapatnak. Néha egy-egy meccsre is kimegyek, már ha akad rá pénzem

– mondta stadion bejárata közelében álló férfi. Sokan már messziről kiszúrják a hatalmas zsákja miatt, és nem is kérdés számukra, hogy a kiürített flakont végül odaadják-e egy gyűjtögetőnek. Elvégre a kukából nincs elég az aréna körül, így csak melléjük tehetnék az értékes hulladékot, ezért aztán maguk is úgy vélik, jobb, ha legalább segítenek valakinek a csekély adománnyal.

A flakongyűjtéssel mindenki jól jár

Sanyi is ismeri a mondást: sok kicsi sokra megy. Hogy ez mennyire igaz, azt már többször megtapasztalta.

Amióta a betétdíjat bevezették, flakongyűjtéssel egészítem ki a jövedelmemet. Járom a várost, a Margit-szigetet, és kiürítem a szeméttárolókat. Már ezzel is biztosítom magamnak alkalmanként az egynapi élelmiszerpénzt, ám a Fradi-pálya egy valóságos aranybánya. Itt egy-egy mérkőzés előtt 100-120 palackot és dobozt is összehordanak nekem, amiért így 6 ezer forintos vásárlási kupont veszek ki az automatákból

– mesélte a flakongyűjtő, majd huncut kacsintással elárulta, hogy bizony előfordul, hogy egy-egy jószívű futballdrukker nem is teljesen üríti ki az üvegcséjét, mielőtt neki ajándékozza.

Ez remek dolog, mert így legalább ihatok is egy picikét

– lelkendezett, majd nagyot húzott az italos üvegből.