Kötelező üvegvisszaváltás: megjelentek az első re-palackok a boltokban, elindult a rendszer

Magyarországon 2024. január 1-jétől jelentős változások léptek életbe az italcsomagolások, különösen a műanyag, fém- és üve palackok, dobozok visszaváltását illetően. Az új jogszabályi rendelkezések értelmében a gyártóknak fel kell tüntetniük a visszaváltás lehetőségét az italcsomagolásokon. Ahogy erről korábban írtunk, a visszaváltó automaták már minden nagyobb boltban ott vannak, de a visszaváltható flakonok még nem érkeztek meg a korábbi készletek kipörgetése miatt. A napokban azonban megjelentek az első ilyen termékek.

Ezt a logót kell keresni: itt 50 forintot ér – Fotó: Metropol

Megjelentek az első visszaváltható palackok

Az első speciális visszaváltható jelzéssel ellátott palackok a napokban jelentek meg a boltok polcain. Ezeket a termékeket már sok környezettudatos vásárló várta. Ezen árukra a kereskedők kötelesek 50 forintos visszaváltási díjat felszámítani. Ezt – ahogy láthatjuk – jól láthatóan fel is tüntetik a termék árcímkéjén, így mind az üvegen, mind az alatta lévő leírásban jól látható, melyik a visszaváltható termék. Ezt az összeget a vásárló a visszaváltáskor több formában is visszakaphatja. Akár egy levásárolható utalvány formájában is, ha visszaviszik a palackot az üzletbe. Emellett lehetőség nyílik arra is, hogy a visszaváltási díjat közvetlenül a vásárló bankszámlájára utalják vagy jótékony célra felajánlják.

Az első termékek már a polcokon – Fotó: Metropol

Nagy várakozás övezi

Az új rendszer célja a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése és a környezetvédelem erősítése. Az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Mohu vezérigazgatója szerint az állam számára is gazdaságosabb ez a rendszer, mivel eddig csak veszteségeket termelt a hulladékgazdálkodás működtetése.

Fontos megemlíteni, hogy az automatákba csak a visszaváltható, sértetlen palackokat szabad bedobni, a 0,1 liternél kisebb és a 3 liternél nagyobb palackok visszaváltása nem lehetséges. A többutas, újratölthető palackokat a megszokott módon kell visszajuttatni az üzletekbe.

A visszaváltó automaták már készen állnak – Fotó: M.K.

Minden nagyobb boltban lehet majd visszaváltani

Az új rendelet értelmében a kötelezően visszaváltandó termékek vásárlási ára magában foglalja a visszaváltási díjat, melyet minden esetben külön feltüntetnek az üzletek polcain. A 400 négyzetméternél nagyobb élelmiszerüzleteknek kötelező visszaváltó automatákat biztosítani. Emellett az ezer főnél népesebb településeken is szükséges visszaváltó automatákat üzemeltetni. Ezek az intézkedések összességében 4-5000 visszaváltó pontot eredményeznek.

Az üzletekben június 30-ig tartó átmeneti időszakban mind a régi, nem visszaváltható, mind az új, visszaváltható palackok elérhetők lesznek. A visszaváltási díjat minden olyan palack után fizetni kell, amelyen a visszaváltás lehetőségét jelző felirat, címke található. A gyártók ezt a haladékot arra kapták, hogy a már legyártott, nem visszaváltható palackok a következő fél évben „kiforogjanak”. Bízunk benne, hogy hamarosan a többi termék esetében is beérkeznek a visszaváltható csomagolások.

Íme egy videó a tudnivalókról: